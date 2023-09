SUPER offerta: a questo prezzo il Galaxy A23 è best buy

Uno smartphone pronto a soddisfare qualsiasi bisogno al costo di 200€, oggi in super offerta su Amazon c’è il Samsung Galaxy A23 5G, a soli 205,70€. Con un enorme sconto del 41%, lo smartphone può essere acquistato a ben 144€ in meno, tornando incredibilmente al minimo di sempre su Amazon. Per non farti scappare l’opportunità basta cliccare il link qui sotto.

Galaxy A23 ad un prezzo mai visto

Il telefono ha tutte le carte in tavola per soddisfare qualsiasi esigenza, partendo dal bellissimo display Infinity-V da 6,6″ con ben 400 ppi di illuminazione. Sotto al cofano nasconde un ottimo Snapdragon 680, con 4GB di RAM e ben 128GB di memoria interna espandibile, una caratteristica sempre più difficile da trovare. Infatti, grazie all’aggiunta di una scheda MicroSD, la memoria interna può arrivare fino a 1TB, una quantità enorme di spazio invidiabile anche da molti computer.

Il design del Samsung Galaxy A23 5G è uno dei punti forti di questo smartphone, minimalista ed elegante in ogni dettaglio, soprattutto nel comparto fotografico, con 4 ottimi sensori da circa 70 Megapixel in totale, che si integrano perfettamente con il retro dello smartphone. A supporto di tutto ciò c’è un’enorme batteria da 5000 mAh, che permette di non dover ricaricare ogni giorno il dispositivo. Il dispositivo offre inoltre un’esperienza di suono spaziale, grazie al Dolby Atmos installato, che offre molti più dettagli ad ogni nota e suono riprodotto dallo smartphone.

Con questo sconto del 41%, lo smartphone è acquistabile alla cifra di soli 205€, diventando così un vero e proprio best-buy. Non essendo infatti mai andato sotto la cifra dei 205€ su Amazon, il telefono in questione è un’occasione irripetibile per chi vuole spendere poco ma non rinunciare a niente e soprattutto non doversi preoccupare di ricaricare sempre il proprio dispositivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.