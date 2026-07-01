Lo scontro tra Apple e Epic Games finisce alla Corte Suprema

Nuova puntata (forse l’ultima) dello scontro legale tra Apple e Epic Games che dura da quasi sei anni. La Corte Suprema ha accettato di esaminare l’appello presentato dall’azienda di Cupertino che riguarda l’accusa di oltraggio alla corte per il mancato rispetto dell’ingiunzione del 2021. Le parti verranno ascoltate non prima di ottobre 2026.

Apple porta Epic Games davanti alla Corte Suprema

In base alla sentenza definitiva del 2021, Apple non può impedire agli sviluppatori statunitensi di aggiungere link o pulsanti nelle app per indirizzare gli utenti verso un metodo di pagamento alternativo. L’azienda di Cupertino ha quindi cambiato le regole dello store, applicando però una commissione del 27%.

Epic Games ha presentato un’altra denuncia e ottenuto una seconda vittoria. Il tribunale di primo grado ha stabilito il mancato rispetto dell’ingiunzione originaria, accusando Apple di oltraggio alla corte. Il tribunale di appello ha deciso che Apple può applicare una commissione ragionevole (che deve essere stabilita dal tribunale di primo grado), confermando però l’accusa di oltraggio alla corte.

L’azienda di Cupertino ha chiesto alla Corte Suprema la sospensione del provvedimento del tribunale di appello, in attesa di presentare un appello più ampio, ma la richiesta è stata respinta. A fine maggio ha presentato una nuova richiesta.

Apple afferma che l’ingiunzione originaria non diceva nulla su eventuali commissioni, ma solo di consentire l’inserimento di link e pulsanti verso metodi di pagamento esterni. Per questo motivo, la Corte Suprema dovrebbe revocare l’accusa di oltraggio alla corte. Questo punto verrà esaminato dai giudici tra circa tre mesi.

Apple aveva inoltre contestato la portata dell’ingiunzione, affermando che riguarda solo gli sviluppatori statunitensi (quindi la commissione del 27% può essere applicata in altri paesi). La Corte Suprema non esaminerà questo aspetto. Un portavoce dell’azienda ha dichiarato:

Si tratta di un’importante questione di diritto e siamo lieti che la Corte Suprema esaminerà il nostro caso.

Epic Games ha invece pubblicato un commento su X: