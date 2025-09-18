Scontro tra macchine volanti durante una prova: il video

Si è concluso nel peggiore dei modi l’evento organizzato in Cina per dimostrare le potenzialità delle cosiddette macchine volanti. Durante le prove che anticipano il Changchun Air Show, nel nord est del paese, due velivoli modello Xpeng AeroHT si sono scontrati in aria, precipitando ed esplodendo. Stando alle ricostruzioni, ci sarebbe un ferito.

Le macchine volanti non sono ancora pronte

Qui sotto il video dell’incidente, con immagini catturate subito dopo l’impatto al suolo. Purtroppo non si tratta di una clip generata con l’intelligenza artificiale. In seguito al contatto, una delle due unità si è schiantata, l’altra è riuscita invece riuscita ad atterrare in sicurezza.

L’unità in questione è un eVTOL, acronimo che per esteso si legge “electric vertical take-off and landing” oppure in italiano “velivolo elettrico a decollo e atterraggio verticale”. È proprio questa la sua peculiarità, il poter decollare e atterrare in verticale, come un elicottero, ma con dimensioni, design e modalità più simili a quelle di un drone.

Nel dettaglio, Xpeng AeroHT è progettato per essere modulare, trasportabile all’interno di un veicolo apposito ed estraibile all’occorrenza, così da poter raggiungere punti altrimenti non accessibili al volante di un’automobile. Il produttore vorrebbe proporlo sul mercato a un prezzo di circa 300.000 dollari e ha già dichiarato di aver ricevuto migliaia di preordini.

L’incidente avvenuto in Cina solleva preoccupazioni e dubbi legittimi in merito alla sicurezza di una tecnologia che, nonostante si sia dimostrata capace di attirare grandi investimenti (tra gli altri, da Uber e dal cofondatore di Google), sembra dover migliorare ancora molto prima di poter debuttare su larga scala. Nell’ultimo periodo, il paese asiatico ha puntato molto in questa direzione, cercando di spingere sul pedale della ricerca e sviluppo come fatto con il settore delle auto elettriche, anche mettendo a segno acquisizioni mirate. Il progetto europeo AirCar, ad esempio, è passato nel 2024 nelle mani della cinese Hebei Jianxin Flying Car Technology Company.