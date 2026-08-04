La scoperta di un amuleto potrebbe riscrivere la storia del cristianesimo

Alcuni archeologi hanno scoperto un amuleto d’argento contenente un testo di 18 righe che potrebbe riscrivere la storia del cristianesimo. Questo oggetto votivo potrebbe mostrare la più antica devozione conosciuta a nord delle Alpi. Rinvenuto sepolto insieme a uno scheletro in una tomba a Francoforte, in Germania, ancora accanto al mento dell’uomo che lo indossava, sembra avere circa 1800 anni.

Il ritrovamento è particolarmente importante perché, come riportato dagli esperti, l’altro collegamento con prove attendibili di vita cristiana nell’area alpina settentrionale dell’Impero Romano è più recente di almeno 50 anni, risalente al IV secolo d.C. Infatti, l’amuleto in questione è databile tra il 230 e il 270 d.C. e ora noto come “Iscrizione di Francoforte“.

Ina Hartwig, responsabile della cultura e della scienza di Francoforte, ha dichiarato: “Questa straordinaria scoperta ha ripercussioni su molti ambiti di ricerca e terrà occupata la comunità scientifica per lungo tempo. Questo vale per l’archeologia, così come per gli studi religiosi, la filologia e l’antropologia. Un ritrovamento di tale importanza qui a Francoforte è davvero qualcosa di straordinario“.

L’iscrizione dell’amuleto che riscrive la storia del cristianesimo

È stato Markus Scholz, dell’Università Goethe di Francoforte, a ricomporre le 18 righe dell’amuleto che potrebbe riscrivere la storia del cristianesimo. “A volte ci volevano settimane, persino mesi, prima che mi venisse l’idea successiva. Ho consultato esperti di storia della teologia, tra gli altri, e abbiamo affrontato il testo insieme, pezzo per pezzo, fino a decifrarlo definitivamente“. Ecco la traduzione più aggiornata:

(Nel nome?) di San Tito.

Santo, santo, santo!

Nel nome di Gesù Cristo, Figlio di Dio!

Il Signore del Mondo

resiste con [forza?]

tutti gli attacchi(?)/contrattuali(?).

Il dio (?) concede il benessere

Ammissione.

Questo dispositivo di salvataggio(?) protegge

la persona che è

si arrende alla volontà

del Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio,

fin da prima di Gesù Cristo

tutti si inginocchiano: quelli celesti,

il terreno e

il sottosuolo e ogni lingua

confessare (a Gesù Cristo).

Gli esperti di Popular Mechanics hanno specificato: “Senza alcun riferimento ad altre fedi oltre al cristianesimo, cosa rara per amuleti di quest’epoca, l’iscrizione puramente cristiana non solo dimostra l’ascesa del cristianesimo verso nord, ma anche la devozione del proprietario dell’amuleto“.

Mike Josef, sindaco di Francoforte, ha commentato: “L’Iscrizione di Francoforte è una clamorosa scoperta scientifica. Di conseguenza, la storia del cristianesimo a Francoforte e ben oltre dovrà essere retrodatata di circa 50-100 anni“.