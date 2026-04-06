 Scoperti tre nuovi attacchi Rowhammer contro GPU NVIDIA
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Scoperti tre nuovi attacchi Rowhammer contro GPU NVIDIA

Tre nuovi attacchi Rowhammer contro le memorie GDDR delle GPU NVIDIA (architettura Ampere) permettono di accedere alla memoria della CPU (in teoria).
Scoperti tre nuovi attacchi Rowhammer contro GPU NVIDIA
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Tre nuovi attacchi Rowhammer contro le memorie GDDR delle GPU NVIDIA (architettura Ampere) permettono di accedere alla memoria della CPU (in teoria).
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Rowhammer è una nota tecnica che permette di accedere ai dati conservati nella DRAM (DDR3/DDR4). Tre gruppi di ricercatori hanno descritto tre nuovi attacchi contro le memorie GDDR delle GPU NVIDIA che consentono di prendere il controllo dei computer, uno dei quali funziona anche quando è attiva la protezione IOMMU (Input–Output Memory Management Unit).

GDDRHammer, GeForge e GPUBreach

Il primo attacco Rowhammer è stato descritto nel 2014. I ricercatori hanno dimostrato che accessi rapidi e ripetuti alle celle di memoria DDR3, denominati martellamenti (da cui il nome) causa disturbi elettrici che comportano lo switch dei bit (0 diventa 1 e viceversa). Questo fenomeno può essere sfruttato per ottenere privilegi elevati, aggirare la sandbox e accedere a dati sensibili.

L’anno scorso è stato descritto per la prima volta un attacco Rowhammer contro la memoria GDDR di una GPU NVIDIA, ma i risultati erano modesti (solo otto “bit flips”). Tre gruppi di ricercatori hanno ora scoperto che si può ottenere il controllo completo della memoria della CPU. Gli attacchi sono GDDRHammer, GeForge e GPUBreach.

GDDRHammer funziona con le GPU RTX A6000 (architettura Ampere) e permette di cambiare 129 bit in media. È possibile inoltre l’allocatore di memoria per rompere l’isolamento tra le tabelle delle pagine della GPU (strutture dati utilizzate per memorizzare le mappature tra indirizzi virtuali e indirizzi fisici) e i dati utente memorizzati sulla GPU. Un cybercriminale potrebbe così accedere alla memoria della GPU in lettura e scrittura.

GeForge è simile a GDDRHammer, ma invece della tabella delle pagine prende di mira la directory delle pagine. Il risultato finale è lo stesso: accesso alla memoria della CPU, escalation dei privilegi, apertura di una root shell ed esecuzione di comandi arbitrari.

GPUBreach infine sfrutta vulnerabilità dei driver per ottenere privilegi root e funziona anche se è attivata la protezione IOMMU. Nei primi due casi è sufficiente attivare IOMMU nel BIOS. Nel terzo caso si dovrebbe attivare l’opzione Error Correcting Codes (ECC) tramite linea di comando (ma ciò riduce la memoria disponibile).

I tre attacchi non funzionano sulle GPU più recenti. Si tratta tuttavia di “esercizi teorici” da ricercatori difficilmente sfruttabili in pratica.

Fonte: Ars Technica

Pubblicato il 6 apr 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
6 apr 2026
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