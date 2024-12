Scopri BPER: il conto perfetto se hai meno di 35 anni

Per i più giovani, che stanno iniziando ad avere le prime esperienze professionali o che sono alla ricerca della loro indipendenza (anche economica), avere un conto corrente intestato è una grande opportunità e necessità. Per tutti gli under 35 BPER ha previsto una serie di vantaggi per il conto corrente online. Apri ora il tuo conto BPER.

Il piano BPER per i più giovani

Aprendo il conto BPER tutti gli under 35 avranno, fino al compimento dei 35 anni, il canone mensile azzerato che include la gestione del conto, i bonifici SEPA online, l’home banking da web e da app, i prelievi gratuiti presso tutti gli ATM del gruppo, la consulenza dedicata (sia in filiale che online) e il canone della Carta di Debito Plus.

La carta di debito BPER può essere utilizzata per tutti i pagamenti presso gli store fisici e online e collegata ai principali wallet digitali sul proprio smartphone. Inoltre, aspetto non secondario, inclusa nel conto online ci sono sconti sui servizi di assistenza sanitaria e l’accesso all’assicurazione UnipolSai.

Con BPER si può scaricare l’app SiSalute UP con la quale prenotare le prestazioni mediche con il 30% di sconto, ricevere informazioni sui farmaci da banco e i parafarmaci e segnalare il sintomo che si prova e ricevere indicazioni sul farmaco da prendere (Pharma Checker). La polizza UnipolSai, invece, permette di ricevere il rimborso fino a 600€ all’anno per i biglietti di eventi e concerti acquistati ai quali non si riesce a partecipare.

Un conto conveniente per gli under 35 anche per la possibilità di gestire tutte le spese, le operazioni e i movimenti direttamente dall’app mobile. E poi per qualsiasi necessità e chiarimento è sempre possibile richiedere una consulenza dedicata, sia in filiale che da remoto, per avere assistenza e risolvere ogni questione legata al proprio patrimonio finanziario.