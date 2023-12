Scopri come EVITARE le TRUFFE natalizie online

Il Natale è uno dei periodi più importanti per gli acquisti. Tra chi si prepara per tempo e i ritardatari, molti preferiscono lo shopping online dal classico acquisto in negozio. Comodo, pratico e veloce, ti dà l’idea di avere tutto sotto controllo. Ma è veramente così? In termini di risparmio e comodità senza ombra di dubbio è una soluzione perfetta. Tuttavia, i malintenzionati del web prediligono questo periodo per realizzare pericolosi raggiri. Proprio per questo è indispensabile evitare le truffe natalizie.

I maggiori esperti di sicurezza informatica hanno fornito alcuni consigli pratici per proteggersi contro le frodi durante lo shopping online. Un consiglio da mettere in pratica subito è quello di installare NordVPN sui tuoi dispositivi. Grazie a questa VPN puoi difendere la tua privacy da qualsiasi malintenzionato che, oltre a volersi appropriare del tuo denaro, è spesso alla ricerca di informazioni personali che possono portare a guadagni immediati.

In pratica, senza NordVPN attiva sui tuoi dispositivi, sono a rischio carte di credito, credenziali di accesso alla Home Banking, dettagli di pagamento, account di pagamento e molto altro ancora. I dati del 2022 hanno ancora una volta rilevato che il 30% di tutte le frodi riguardanti gli acquisti si è verificato durante lo shopping online. Ecco perché è importante e prioritario che anche tu ti protegga per evitare truffe natalizie.

Truffe Natalizie Online: come riconoscerle ed evitarle

Cybercriminali esperti utilizzano sistemi consolidati per realizzare raggiri efficaci. Molto spesso ci riescono perché hanno già “frugato” nelle nostre informazioni personali, realizzando così frodi personalizzate con un’alta percentuale di successo. Ecco perché NordVPN attiva permette di evitare il furto di dati sensibili e il monitoraggio delle attività online da parte di terzi. Ma come puoi evitare le truffe natalizie? Devi saperle riconoscerle.

Prima di tutto devi sapere che i truffatori sono abili maestri nel creare negozi online falsi. Molto spesso lo fanno imitando alla perfezione quelli legittimi proponendo offerte estremamente più basse rispetto al normale. Questi e-commerce clonati o fasulli servono per ricevere pagamenti di merce senza mai spedirla, ottenere informazioni come carte di credito, nomi, indirizzi email e postali, numeri di telefono e altro ancora.

Un’altra tecnica riguarda il phishing tramite email che sembrano provenire da negozi online legittimi, ma che in realtà vengono inviate da truffatori. La tecnica è sempre la stessa: invitare il destinatario a cliccare su link o scaricare allegati che puoi permettono ai malintenzionati di rubare informazioni personali, credenziali di accesso e dettagli di pagamento.

Nondimeno, esistono anche tecniche di falsa beneficenza che sfruttano il clima legato al Natale per creare società false ex novo o cloni di quelle reali. Evitare queste truffe natalizie non è facile. Inoltre, sono tra le peggiori in quanto a etica e morale perché non solo la vittima perde il suo denaro, ma si sente moralmente a pezzi dopo aver scoperto di essere stata raggirata. Perdendo così fiducia si troverà in difficoltà a fidarsi anche quando saranno onlus reali a chiedere un gesto di beneficenza.

Perché NordVPN è efficace contro le frodi durante lo shopping online natalizio

Scegliere NordVPN è indispensabile per proteggersi ed evitare le truffe natalizie durante lo shopping online. La sua app multidispositivo include diverse funzionalità in grado di bloccare sul nascere tutti i pericoli precedentemente elencati. Come? Vediamolo insieme in questo elenco:

NordVPN fornisce un Indirizzo IP e una Posizione Virtuale differenti;

e una differenti; un tunnel criptato incanala le informazioni rendendole anonime al 100% attraverso una crittografia speciale;

speciale; un anti-malware blocca link e file pericolosi, potenzialmente o realmente truffaldini;

blocca link e file pericolosi, potenzialmente o realmente truffaldini; un anti-tracker annulla qualsiasi operazione di monitoraggio da parte di tracker online.

Al tempo stesso anche tu puoi fare molto per evitare le truffe natalizie online. Assicurati dell’accuratezza degli URL. Puoi verificarlo controllando che inizino con “https://” anziché “http://”. Senza la “s” non si ha una connessione sicura che ridurrebbe il rischio di intercettazione dei dati. Alcune pagine web clonate presentano indirizzi simili a quelli reali, ma con delle differenze nel dominio. Evita di cliccare su link provenienti da email se prima non hai verificato l’indirizzo del mittente.

