Scopri come far crescere i tuoi risparmi con tassi fino al 5,75%

In un contesto storico come quello in cui viviamo, dove regnano incertezza sul futuro e precarietà nel mondo del lavoro, riuscire a mettere da parte i propri soldi e ottenerne una piccola rendita diventa un’impresa. Il nuovo Conto Deposito di illimity Bank, la banca italiana quotata in Borsa con sede a Milano, vuole essere un approdo sicuro, e al tempo stesso una risposta efficace, per le tante persone che hanno davanti a sé una situazione non semplice da gestire.

L’ultima offerta di illimity Bank si rivolge a tutti coloro che sceglieranno di attivare un Conto Deposito e diventare clienti Premium: quest’ultimi avranno la possibilità di ottenere tassi fino al 5,75%, facendo così lievitare i propri risparmi anno dopo anno. Di seguito trovi tutti i dettagli sulla promozione della banca illimity.

Fai crescere i tuoi risparmi in modo sicuro con tassi fino al 5,75%

Conto Deposito di illimity Bank rappresenta una scelta sicura per far crescere i propri risparmi con uno dei tassi annui lordi più alti disponibili oggi sul mercato. La promozione di illimity garantisce infatti tassi fino al 5,75% per tutti i clienti Premium che attiveranno una o più linee di deposito non svincolabili a 36 mesi.

A questa pagina del sito illimity Bank è possibile effettuare una prova in tempo reale dei guadagni offerti dal Conto Deposito. Ipotizziamo, ad esempio, di attivare una linea di deposito non svincolabile a 36 mesi destinando un importo di 20.000€: al termine del periodo prestabilito (36 mesi, ndr), maturerai 2.553€ di interessi netti, avendo sul conto l’importo finale di 22.553€ (dai 20.000€ iniziali).

illimity Bank riconosce il 5,75% anche sui depositi non svincolabili a 48 e 60 mesi. Ecco una panoramica generale dei tassi di interesse destinati alle linee di deposito non svincolabili in base alla loro durata:

1,50% per depositi non svincolabili a 6 mesi

3,50% per depositi non svincolabili a 12 mesi

3,75% per depositi non svincolabili a 18 mesi

4,50% per depositi non svincolabili a 24 mesi

5,75% per depositi non svincolabili a 36 mesi

5,75% per depositi non svincolabili a 48 mesi

5,75% per depositi non svincolabili a 60 mesi

Ed ecco invece l’offerta di illimity Deposito per i depositi svincolabili:

1,00% per depositi svincolabili a 6 mesi

2,50% per depositi svincolabili a 12 mesi

2,75% per depositi svincolabili a 18 mesi

3,50% per depositi svincolabili a 24 mesi

5,00% per depositi svincolabili a 36 mesi

5,00% per depositi svincolabili a 48 mesi

5,00% per depositi svincolabili a 60 mesi

Come attivare una linea di deposito con illimity Bank

Per attivare una linea di deposito con illimity Bank e beneficiare dei tassi fino al 5,75%, prima di tutto collegati a questa pagina e scegli Conto Premium. Una volta fatto questo, accedi alla tua area privata e vai alla sezione Conto Deposito, dopodiché apri una linea di deposito non svincolabile a 36 mesi. Gli interessi sulle somme depositate saranno accreditati direttamente sul conto illimity al termine del vincolo.

Attiva un Conto Premium entro il 30 novembre e ottieni il 5,75% sui depositi a 36 mesi. Tra gli altri vantaggi di essere clienti Premium segnaliamo la giacenza sul conto corrente remunerata al 2,5% fino al 31 dicembre 2024, una carta di credito e di debito gratuita su richiesta, inoltre l’imposta di bollo sul conto corrente la paga illimity (fino a 34,20€ annui).

