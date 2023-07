Scopri come ottenere Prime Video completamente GRATIS

Abbonandoti a Prime Video hai subito accesso a un ricco catalogo di film, serie TV e show incredibili. Si tratta di una piattaforma di streaming live e on demand gestita da Amazon che offre un intrattenimento su misura per tutti, dai più piccoli ai più grandi. Pensa, puoi averlo completamente gratis in pochissimi minuti. Come? Registra un nuovo account Amazon Prime a questo link.

Automaticamente ti verranno assegnati 30 giorni di prova gratuita per sperimentare tutti i contenuti disponibili alla visione. Un’occasione molto speciale che non devi lasciarti scappare. Tra i titoli che stanno facendo impazzire gli abbonati possiamo citare Jack Rayan, una serie TV avvincente ricca di azione. In questo giorni non si fa altro che parlare della serie TV L’estate nei tuoi occhi.

Prime Video: tutto lo streaming che vuoi e anche molto di più

Con Prime Video hai a disposizione un ricco catalogo che ogni mese viene rinnovato da tantissime novità interessanti. Sempre fresco, è in grado di intrattenerti senza noia sempre e ovunque. Infatti, la sua app è disponibile per tutti i sistemi operativi e smart TV. Quindi porti sempre con te i tuoi film e le tue serie TV preferite. Attiva subito la tua prova gratuita, oltre a tutto questo hai anche molto di più.

Infatti, così facendo, diventi anche tu un cliente Prime. Questo è un mondo pieno di vantaggi. Scegliendolo avrai la possibilità di godere dei molti benefici offerti da questo servizio. Ad esempio prezzi bassi sempre, pagamento a rate, anche tasso zero, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Amazon Music, Prime Video, Audible e molto altro ancora.

Inoltre, se ti trovi in viaggio per lavoro o vacanza in uno dei Paesi membri dell’Unione Europea, potrai guardare gli stessi contenuti che solitamente trovi disponibili nel tuo Paese di residenza. Tutto ciò grazie al Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera. Di contro, se ti trovi in un Paese fuori dall’Unione Europea ci sono alcune differenze.

In pratica, potrai scaricare e riprodurre in streaming solo i titoli Amazon Original oltre ai contenuti che risultano disponibili agli utenti abbonati nel Paese dove ti trovi. Infatti, come dichiarato da Amazon, “quando ti trovi al di fuori del tuo Paese di residenza, la selezione di titoli che puoi riprodurre in streaming su Prime Video potrebbe cambiare“.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.