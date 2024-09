Scopri come ottenere viaggi gratuiti grazie a Revolut e ai RevPoints

E se ti dicessimo che puoi ottenere viaggi gratuiti, semplicemente utilizzando un’app? È il caso di Revolut, che grazie al programma RevPoints premia i suoi clienti con miglia aeree da sfruttare per andare dove vuoi, in giro per il mondo. Qui è dove ti spieghiamo come funziona: è più semplic di quanto potresti pensare.

RevPoints: Revolut ti premia con viaggi gratis

Grazie alla collaborazione siglata con le principali compagnie aeree, come KLM, British Airways, Air France e Iberia (l’elenco completo è molto lungo e ne include più di 30), è possibile convertire i punti guadagnati in biglietti per i voli. Puoi accumularli in automatico, con le tue spese quotidiane, completando le sfide proposte (ad esempio rispettando i budget impostati) oppure arrotondando gli spiccioli, dunque senza pesare sulle tue finanze. Scopri di più sulla pagina dedicata e inizia subito.

Non è l’unico benefit previsto dal programma. Ci sono anche gli sconti sui soggiorni per alloggiare in location esclusive come i castelli e gli chalet, una serie di esperienze uniche da vivere fra tour e attività in giro per il mondo e le offerte di Revolut Pay su marchi famosi, per risparmiare sugli acquisti senza dover necessariamente aspettare il Black Friday.

Per entrare nel mondo di Revolut e far parte di una community globale già composta da oltre 45 milioni di persone, beneficiando dei tanti vantaggi messi a disposizione dai RevPoints e accedendo a tutte le funzionalità dell’app, puoi approfittare della promozione in corso: ottieni una ricompensa di 10 euro se di iscrivi ora. Per maggiori informazioni e per trovare il piano più adattato a te (tra quello gratuito Standard o le alternative Plus, Premium, Metal e Ultra), visita il sito ufficiale.