Scopri come Revolut Business può beneficiare sui tuoi affari

Revolut Business è la soluzione giusta per liberi professionisti e PMI alla ricerca di un conto business in grado di diventare una vera e propria piattaforma per la gestione finanziaria della propria attività. Da tempo, infatti, Revolut è un punto di riferimento assoluto del settore bancario ed è stata una della fintech in grado di garantire una netta accelerazione alla digitalizzazione.

Oggi, con Revolut Business, professionisti e aziende possono accedere a un servizio di banking completo e ricco di vantaggi, con tanti piani tra cui scegliere. Per tutti i dettagli è possibile visitare direttamente il sito di Revolut, tramite il sito ufficiale qui di sotto.

Revolut Business: una piattaforma completa per la gestione finanziaria

Con Revolut Business ci sono tanti vantaggi per professionisti e aziende alla ricerca di un nuovo conto business. L’offerta di Revolut si articola su più piani, con una versione gratuita per chi ha esigenze basilari e una versione personalizzazione per le aziende più strutturate.

Su tutti i piani ci sono le carte aziendali, sia fisiche che virtuali, oltre alla possibilità di disporre bonifici locali e internazionali senza commissioni. Da notare anche la possibilità di effettuare il cambio valute al tasso reale, con una soglia mensile che varia in base al piano scelto.

Da non sottovalutare i tanti strumenti di gestione online che contribuiscono a rendere Revolut Business una vera e propria piattaforma di gestione finanziaria, a 360 gradi, e non solo un conto corrente business “tradizionale”.

Per i liberi professionisti, in particolare, c’è il piano Free oppure i piani a pagamento Professional, al costo di 7 euro al mese, e Ultimate, al costo di 25 euro al mese. Entrambi i piani sono disponibili in sconto scegliendo la versione annuale.

Per scegliere e attivare la versione più adatta al proprio business di Revolut Business è sufficiente seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.