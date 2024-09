Scopri come vedere le qualifiche della MotoGP in diretta streaming dall'estero

Questo weekend la MotoGP fa tappa a Misano, in Emilia Romagna, con un programma leggermente diverso rispetto all’ultimo appuntamento sullo stesso circuito. Dopo le FP1 e le pre-qualifiche di venerdì, l’attenzione si sposta su sabato 21 settembre, quando si terranno le qualifiche alle 10.50 e la Sprint alle 15.00.

Tutte queste sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, nonché in chiaro su TV8. Se ti trovi all’estero, tuttavia, seguire qualifiche e gare in diretta potrebbe essere complicato a causa dei blocchi geografici imposti da alcune piattaforme. Per aggirare le limitazioni basta uno strumento semplicissimo: una VPN. Tra le migliori c’è NordVPN, ora in promozione al 71% di sconto nella sua versione Ultimate che include numerosi strumenti per la sicurezza dell’utente.

Aggira i blocchi geografici con una VPN

Puoi guardare le qualifiche di MotoGP in programma per oggi, sabato 21 settembre, su NOW abbonandoti al Pass Sport che include – oltre alla MotoGP, appunto – anche calcio (UEFA, Serie A Enilive e Serie C NOW), tennis (ATP Tour, WTA Tour, US Open, Wimbledon, ATP Finals e Coppa Davis), F1, Premier League, NBA e molto altro a partire da 14,99 euro al mese. Tuttavia, la visione può essere limitata a determinati Paesi, bloccando l’accesso dall’estero.

La soluzione più efficace per aggirare questi blocchi è utilizzare una VPN, come NordVPN, che ti permette di nascondere il tuo indirizzo IP e di simulare una connessione dall’Italia, rendendo possibile l’accesso alla piattaforma NOW anche se ti trovi all’estero. NordVPN ti offre la possibilità di connetterti a server italiani (e non solo) in modo sicuro, proteggendo la tua privacy.

Ecco i vantaggi di NordVPN

Le qualità di NordVPN non si limitano solo a questo, anzi: la VPN offre anche tante funzioni avanzate per garantire la tua sicurezza online. Ecco alcuni dei vantaggi inclusi nel piano NordVPN Ultimate, che attualmente è in promozione con uno sconto del 71%:

Connessione fino a 10 dispositivi ;

; Threat Protection Pro : un sistema avanzato di protezione dalle minacce online, che ti garantisce una navigazione sicura anche su reti Wi-Fi pubbliche;

: un sistema avanzato di protezione dalle minacce online, che ti garantisce una navigazione sicura anche su reti Wi-Fi pubbliche; Password Manager : gestisci in modo sicuro le tue password con uno dei migliori gestori di password disponibili sul mercato

: gestisci in modo sicuro le tue password con uno dei migliori gestori di password disponibili sul mercato 1 TB di archiviazione crittografata: spazio sicuro per i tuoi file più importanti, con protezione avanzata contro gli attacchi informatici

crittografata: spazio sicuro per i tuoi file più importanti, con protezione avanzata contro gli attacchi informatici Data Breach Scanner e recupero delle perdite: un servizio per monitorare eventuali violazioni di dati personali e offrire assistenza in caso di truffe online.

Se vuoi seguire la MotoGP e le qualifiche in diretta streaming mentre ti trovi all’estero, NordVPN è la soluzione perfetta per te. Con pochi semplici passaggi potrai accedere a NOW e goderti tutte le emozioni della gara, ovunque ti trovi.

Ricorda di approfittare della promozione in corso su NordVPN Ultimate, che ti offre una protezione completa e la possibilità di connetterti a server italiani, evitando ogni tipo di restrizione geografica, con un risparmio del 71%.