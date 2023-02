Scopri la comodità di Xiaomi TV F2 con Fire TV integrato (-25%)

Fire TV è l’ottimo sistema operativo integrato in tutte le Fire TV Stick. La cosa sorprendente è che grazie a Xiaomi TV F2 lo trovi incluso in un televisore smart. Molto comoda, questa soluzione ti permette di godere di tutte le tue piattaforme preferite in un unico posto in modo semplice e intuitivo, a cui probabilmente sei già abituato. Acquistala al 25% di sconto su Amazon.

Ogni componente della tua famiglia avrà accesso ai contenuti che ama in modo personalizzato. Infatti, possono essere creati fino a un massimo di 6 profili tramite Fire OS. Scarica Netflix, Disney+, Pluto TV, YouTube, Prime Video e tantissime altre app. Potrai goderti il tuo intrattenimento da un display eccezionale in 4K Ultra HD da 43 pollici.

Xiaomi TV F2 con Fire TV integrato al 25% di sconto

Grazie ad Amazon questa portentosa televisione smart oggi l’acquisti al 25% di sconto. Mettila nel carrello a soli 299 euro, invece di 399 euro. In questo momento puoi anche pagare la tua nuova Xiaomi TV F2 Fire TV 43″ in piccole rate mensili a interessi zero da soli 60 euro l’una. Un’occasione davvero speciale per migliorare il tuo intrattenimento e quello della tua famiglia.

