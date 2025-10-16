 Scopri dove acquistare il MacBook Air M4 13" in offerta a soli 959€
Scopri dove acquistare il fantastico Apple MacBook Air M4 13" in offerta a soli 959€, un prezzo davvero super vantaggioso, anche tasso zero.
Scopri dove acquistare il fantastico Apple MacBook Air M4 13" in offerta a soli 959€, un prezzo davvero super vantaggioso, anche tasso zero.

Oggi è il giorno perfetto per fare un ottimo affare se devi acquistare un laptop nuovo o sostituire il tuo ormai vecchio e lento. Infatti, proprio adesso il fantastico Apple MacBook Air M4 13″, che unisce portabilità estrema e potenza, è in offerta a un prezzo incredibilmente vantaggioso. Acquistalo adesso a soli 959 euro, invece di 1239 euro. Si tratta di una promozione estrema.

Lo trovi in offerta a questo prezzaccio solo su eBay che include diversi altri vantaggi che ti faranno piacere. Primo fra tutti la possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero con PayPal o Klarna. In pochi click otterrai tre pagamenti da 319,97 euro l’uno senza interessi. Inoltre, eBay offre la consegna gratuita su tantissime destinazioni incluse con la spedizione gratis e veloce.

Infine, questo ordine, che per importo è comunque importante, è protetto dalla Garanzia Cliente eBay, che ti rimborsa se non ricevi l’oggetto ordinato, e il Servizio eBay Premium, che assicura un venditore affidabile con spedizione veloce e restituzioni facili. Non perdere altro tempo! Ordina questo MacBook Air M4 13″ senza pensieri a 959 euro!

MacBook Air M4 13″: leggero, sottile e potente

Il MacBook Air M4 13″ è un laptop differente da tutti gli altri. Infatti, oltre a essere leggero e sottile assicura un sistema potente per svolgere qualsiasi attività, anche le più energivore e processocentriche. Si tratta di un notebook senza rinunce a partire dal design compatto e dalle linee moderne. Super interessante il prezzo di oggi su eBay! Ordinalo subito a soli 959 euro!

Dotato del Chip M4 di Apple, questo gioiellino assicura prestazioni elevate e un consumo intelligente della batteria che, già da sola, assicura fino a 18 ore di utilizzo. Quindi potrai lavorare e divertirti tutto il giorno lontano da casa e senza doverlo mettere in carica! Davvero uno spettacolo per chi cerca tanta portabilità e una qualità eccellente.

Il display Liquid Retina da 13,6 pollici è davvero spettacolare per colori e dettagli. Non perdere questa opportunità! Sono rimasti pochissimi pezzi disponibili. Mettilo in carrello a soli 959 euro, invece di 1239 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 ott 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
16 ott 2025
