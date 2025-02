Scopri Finom: il conto aziendale smart con cashback e carte virtuali illimmitate

Finom è il conto aziendale veloce, sicuro e ricco di vantaggi perfetto per la tua attività. Si apre in pochissimi minuti e puoi subito sfruttare una serie di caratteristiche ti aiuteranno nella gestione delle finanze aziendali con una sicurezza di ultima generazione. Per provarlo, è in offerta il primo mese di piano Premium a 0 euro.

Finom: cashback, fatturazione integrata e non solo

Come detto, aprire il conto Finom è semplicissimo: ti basteranno pochi minuti online per registrarti, inserire i dati della tua azienda e superare la verifica. Ricevuta l’approvazione, avrai subito accesso a un IBAN nazionale, strumenti per la gestione delle spese e la possibilità di creare e inviare fatture elettroniche.

Uno dei vantaggi di cui vogliamo parlarti è il cashback fino al 3% attivo su tutte le transazioni effettuate con carta, che si tratti di negozi fisici oppure online. Il tutto con la massima sicurezza: Finom utilizza doppia crittografia, tecniche antifrode avanzate e il protocollo TLS per proteggere i tuoi dati e le tue transazioni.

Potrai anche delegare compiti ai membri del team, monitorare entrate e uscite in tempo reale e classificare automaticamente le tue spese per avere sempre sotto controllo la gestione finanziaria. La prova del piano Premium a 0 euro che ti accennavamo in apertura ti permetterà di avere fino a 5 utenti, 3 portafogli aziendali, limiti di pagamento elevati e carte fisiche e virtuali incluse.

Insomma, tutto quello che serve per una gestione smart, flessibile e conveniente della tua azienda. Scopri Finom adesso.