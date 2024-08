Scopri i migliori Gadget Tech da acquistare con il buono Amazon di Credit Agricole

I migliori Gadget Tech online sono il tuo desiderio da diverso tempo? Se il tuo budget è ancora limitato per acquistarne qualcuno, con Crédit Agricole potresti ottenere fino a 250 euro di Buoni Amazon. Hai, però, tempo fino al 30 ottobre 2024 per aderire alla promo.

Parliamo un po’ del conto online della banca. Gratuito per i primi 9 mesi e per chi ha meno di 35 anni, accredita lo stipendio o la pensione o per chi ha un patrimonio di 5.000 euro, questo conto offre bonifici SEPA online gratuiti, una Carta di debito Visa gratuita per due anni e la gestione di tutte le operazioni dall’app.

I migliori Gadget Tech da acquistare con il buono Amazon di Crédit Agricole

Ora che il conto corrente di Crédit Agricole è aperto e i buoni Amazon sono saldamente nelle tue mani, è il momento di parlare dei dispositivi tecnologici che potresti acquistare. Ecco le nostre proposte:

Echo Dot di Amazon: questo piccolo dispositivo intelligente ti aiuta a gestire la tua casa con comandi vocali.

questo piccolo ti aiuta a gestire la tua casa con comandi vocali. Auricolari Wireless con cancellazione del rumore: ascoltare la tua musica preferita senza interruzioni esterne? Un sogno che diventa realtà con un paio di auricolari wireless top di gamma.

ascoltare la tua musica preferita senza interruzioni esterne? Un sogno che diventa realtà con un paio di auricolari wireless top di gamma. Smartwatch: se non ne hai ancora uno, lasciati conquistare dalla praticità di ricevere notifiche, monitorare l’attività fisica e rispondere ai messaggi direttamente dal polso. Non è magia, ma tecnologia.

Dimenticavamo: durante l’apertura del conto, per attivare la promo, devi inserire il codice VISA nell’apposito spazio. Successivamente, per avere il primo buono da 100 euro, devi effettuare una spesa di almeno 500 euro. Per ottenere i rimanenti 150 euro, invita fino a 6 amici ad aprire il conto. Per ognuno di loro, guadagni un buono di 25 euro.

Quindi, con i buoni Amazon di Crédit Agricole, puoi acquistare i migliori Gadget Tech sulla piattaforma e-commerce di Bezos, senza mettere mano al portafoglio.