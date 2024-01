Scopri il divertimento del gaming senza interruzioni con una VPN a 3,99 euro al mese

Le sessioni di gaming possono durare più ore, questo si sa. E un’altra cosa che si sa è che arriva sempre, puntuale, un momento in cui la connessione rallenta all’improvviso, o peggio ancora cade. Con dramma al seguito.

Quello che non tutti sanno è che questo problema si può risolvere. Come? Con una VPN, il servizio di connessione virtuale privata che consente di aggirare la riduzione della larghezza di banda imposta dal provider di rete nazionale durante le sessioni di gioco prolungate, restrizione che è alla base dei rallentamenti del gioco.

Al momento la migliore VPN in Italia (così come all’estero) è NordVPN: il piano di due anni è in offerta a 3,99 euro al mese, con 3 mesi extra di servizio in regalo.

I vantaggi di NordVPN per il gaming

Uno dei motivi principali per cui scegliere NordVPN come servizio VPN per il gaming è la velocità di connessione: nessun rivale fa meglio, di fronte a 6.000 server ultraveloci dislocati in più di 60 nazioni diverse.

È importante segnalare anche la funzione esclusiva Meshnet, che consente di giocare in multiplayer attraverso una rete LAN in completa sicurezza grazie alla creazione di reti virtuali online.

Altro dato importante la compatibilità di NordVPN con le principali piattaforme, nessuna esclusa. Dai PC Windows e Mac, ai device Android, iPhone e iPad, senza dimenticare i televisori con a bordo Android TV: l’applicazione ufficiale permette di giocare in sicurezza ovunque ovunque e con qualsiasi tipo di dispositivo.

Approfitta dell’offerta di questi giorni di NordVPN per attivare il miglior servizio VPN a 3,99 euro al mese per 2 anni e giocare al massimo delle tue possibilità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.