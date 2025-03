Scopri le nuove offerte ho. Mobile 100 Giga a 5,99€ al mese

Quando si vuole cambiare offerta di telefonia mobile è necessario non solo individuare un operatore affidabile e con una copertura del segnale capillare, ma che allo stesso tempo preveda tariffe convenienti. Spesso il limite delle offerte è quello di essere poco variegate e di prevedere una sola tariffa che è possibile, solamente, scegliere o rifiutare. Con ho. Mobile, invece, l’approccio cambia radicalmente con la possibilità di valutare diverse tariffe, partendo da quella ultraconveniente che a soli 5,99€ al mese include 100 Giga di traffico, minuti e SMS illimitati. Passa ora a ho. Mobile.

Una maggiore libertà di scelta

Avere tanti Giga a disposizione sulla propria SIM è sicuramente un vantaggio, ma per alcuni è una sorta di spreco. Perché, infatti, avere tanto (e pagarlo) quando non lo si utilizza pienamente? Consideriamo, infatti, che molti trascorrono il loro tempo in casa o nel luogo di lavoro beneficiando delle relative connessioni Wi-Fi e quando si è fuori casa non si ha la necessità di disporre di enormi quantità di Giga. Ecco, quindi, la soluzione pensata da ho. Mobile che ha un’ampia scelta di tariffe:

100 Giga con minuti e SMS illimitati a 5,99€ al mese

150 Giga con minuti e SMS illimitati a 6,99€ al mese

200 Giga con minuti e SMS illimitati a 8,99€ al mese

200 Giga in 5G con minuti e SMS illimitati a 9,99€ al mese

Il piano che include 100 Giga con minuti e SMS illimitati a 5,99€ al mese è attivabile esclusivamente fino al 28 marzo 2025. È una tariffa molto interessante da prevedere per i propri genitori, per i figli o per sé stessi potendo contare su un quantitativo ampiamente sufficiente di Giga, a un prezzo davvero contenuto.

Il prezzo basso del canone mensile a fronte di un’offerta così completa rende il passaggio a ho. Mobile davvero molto conveniente.