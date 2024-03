Scopri l'offerta imbattibile per Norton Antivirus: risparmia il 66%

Nonostante tu abbia installato sul tuo dispositivo l’antivirus, appare evidente che la sua protezione sia inefficace. Allora è arrivato il momento di abbracciare l’offerta imbattibile di Norton Antivirus: sconto del 66% sul pacchetto 360 Deluxe.

Parliamo di un bundle tra i più completi di casa Norton, che ti viene a costare per il primo anno soltanto 34,99 euro, anziché 104,99 euro. Vediamo di seguito cosa troverai in questo pacchetto di protezione.

Norton 360 Deluxe: la soluzione definitiva con un’offerta imbattibile

Norton 360 Deluxe è il prodotto ideale su vuoi avere la massima tranquillità quando navighi su Internet o usi i tuoi dispositivi.

Con una sola licenza, puoi proteggere da qualsiasi minaccia informatica fino a un massimo di 5 device, tra cui PC, Mac, tablet o smartphone.

Inoltre, hai la protezione garantita al 100% contro i virus, con la promessa di rimborsarti se qualche trojan dovesse sfuggire al suo controllo. Nel bundle trovi anche altri servizi esclusivi, come:

la VPN , che ti permette di navigare in modo anonimo e sicuro, senza lasciare tracce e senza rischiare di essere spiato o intercettato;

, che ti permette di navigare in modo anonimo e sicuro, senza lasciare tracce e senza rischiare di essere spiato o intercettato; il monitoraggio del Dark Web , che controlla se i tuoi dati personali sono stati rubati o compromessi da qualche violazione dati, e ti avvisa in caso di pericolo.

, che controlla se i tuoi dati personali sono stati rubati o compromessi da qualche violazione dati, e ti avvisa in caso di pericolo. la protezione per i minori , che ti aiuta a gestire il tempo e i contenuti a cui i tuoi figli possono accedere online, e a proteggerli da siti e app inappropriati o pericolosi.

, che ti aiuta a gestire il tempo e i contenuti a cui i tuoi figli possono accedere online, e a proteggerli da siti e app inappropriati o pericolosi. il backup nel cloud di 50GB, che ti permette di salvare i tuoi file più importanti e di recuperarli in caso di perdita o danneggiamento.

Come vedi, Norton 360 Deluxe è una soluzione completa e conveniente per la tua sicurezza online. Non lasciarti sfuggire questa offerta imbattibile e approfittane subito. Visita il sito ufficiale di Norton e scopri tutti i dettagli di questa incredibile promozione.