Scopri McAfee Total Protection e risparmia fino al 57% in un anno

McAfee Total Protection è un potente antivirus, disponibile per dispositivi Windows, macOS, Android, iOS e ChromeOS, che offre servizi premium per garantire una sicurezza totale. Puoi proteggere un numero illimitato di dispositivi e navigare su internet in privato grazie alla VPN illimitata. McAfee ti permette inoltre di monitorare fino a 10 indirizzi e-mail e altri dati personali, ma anche verificare la tua sicurezza online e correggere qualsiasi punto debole e puoi sfruttare il password manager, per tenere i tuoi accessi al sicuro. Questo antivirus propone diversi tipi di abbonamento, con un incredibile sconto del 57% sui piani annuali.

McAfee Total Protection: nuovi servizi per una protezione oltre ogni limite

Tra le novità di questo antivirus (disponibili per i piani Advanced e Ultimate), vi è inoltre la pulizia dell’account, che ti permette di scoprire quali aziende possiede i tuoi dati, in modo da eliminarli. Questo software ti offre anche l’assistenza per portafoglio smarrito. Se perdi o ti rubano la tua carta di debito o credito, potrai annullarla e sostituirla con il minimo sforzo. Infine, nel caso dovessi subire un furto di identità, gli esperti McAfee ti aiuteranno a risolvere il problema e ripristinare il credito rubato (se necessario).

Puoi acquistare il piano Essential al prezzo di 39,95 euro (scontato di 70 euro sul prezzo originario). Potrai proteggere fino a 5 dispositivi, ma non saranno incluse le ultime novità di McAfee. Il piano Premium è simile al precedente, ma puoi proteggere un numero illimitato di device ed effettuare la pulizia dell’account manuale. Il suo prezzo è di 44,95 euro (con uno sconto di 85 euro sul prezzo originario). Se desideri di più, puoi acquistare i piani Advanced e Ultimate. Il primo offre tutte le nuove funzioni, ma la scansione per la pulizia dell’account rimane manuale. Si tratta dell’offerta migliore a parità di servizi, poiché disponibile al prezzo 64,95 euro (scontato di 85 euro sul prezzo originario). L’ultimo piano offre tutte le opzioni disponibili e il servizio di scansione pe la pulizia completa e automatica. Il suo prezzo è di 134,95 euro, scontato di 55 euro sul prezzo originario.

McAfee Total Protection ti offre inoltre una prova gratuita di 30 giorni, con garanzia soddisfatti o rimborsati (entro 30 giorni dall’acquisto). Inoltre, per qualsiasi problema, puoi sempre affidarti al servizio di assistenza gratuita. Cerchi una protezione completa, senza doverti preoccupare di nulla? Prova l’antivirus McAfee.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.