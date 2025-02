Scopri il miglior prezzo eBay di sempre per Apple iPhone 15

La quantità disponibile limitata sta diminuendo a vista d’occhio su eBay. Infatti, proprio in questo momento Apple iPhone 15 128GB è in vendita al miglior prezzo di sempre. Approfitta ora dell’offerta per averlo a soli 679€! Si tratta di un risparmio incredibile che però assicura un ottimo smartphone, tranquillamente catalogabile tra i top di gamma.

Ovviamente, se non sarai veloce il rischio che questa promozione termini è molto alto. Quindi sbrigati, se non sono già terminate le scorte nel frattempo. Per questo telefono dalle prestazioni eccellenti è facile innamorarsene al prezzo attuale di vendita su eBay. Quello che fa ancora più gola è l’insieme dei vantaggi aggiunti da questo colosso dello shopping.

Prima di tutto, acquistando ora l’Apple iPhone 15 128GB hai la possibilità di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Selezionando PayPal o Klarna puoi accedere a questa opzione per pagare un po’ alla volta approfittando della fantastica offerta di eBay. Inoltre, su tantissime destinazioni è abbinata anche la consegna gratuita.

Apple iPhone 15 128GB: il miglior smartphone al miglior prezzo

Apple iPhone 15 128GB a soli 679€ è un vero best buy e no, non stiamo parlando di un ricondizionato, ma di un prodotto nuovo di pacca. Acquistalo adesso su eBay, si tratta di un’occasione incredibilmente vantaggiosa per questo modello che ha aperto la strada alla comodità della Dynamic Island sui modelli base di Apple.

Il display da 6,1 pollici con cornici sottilissime e simmetriche garantisce un’immersività e un coinvolgimento da cinema guardando i tuoi contenuti. La tecnologia Super Retina XDR unita alla modalità True Tone regala colori sempre vivaci, dettagli impagabili e una luminosità perfetta in ogni ambiente.

Il processore A16 Bionic è la ciliegina sulla torta, quella che rende possibile ogni miracolo con Apple iPhone 15 128GB. App e giochi risultano sempre estremamente fluidi, anche in multitasking. Insomma, non perde un colpo, nemmeno quando la doppia fotocamera deve immortalare di notte. Acquistalo adesso al miglior prezzo su eBay.