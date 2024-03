Scopri ora Revolut Premium con una prova gratis di 30 giorni!

Stai cercando un modo per gestire il tuo denaro in modo flessibile e ottenere vantaggi esclusivi? Prova ora Revolut Premium gratis per 30 giorni e scopri tutte le sue comodità, grazie a una serie di funzionalità e servizi che renderanno la tua esperienza finanziaria più completa e conveniente!

Revolut Premium: scoprilo ora con la prova gratuita di un mese

Revolut Premium è un conto completo, che ti consente di inviare e ricevere denaro in maniera incredibilmente facile, beneficiando di numerosi vantaggi. Se dopo la prova gratuita decidi di tenere l’account Premium, puoi avere un conto con:

Carta di credito : la carta di credito Revolut Premium è gratuita e ti consente di prelevare e spendere ovunque senza costi aggiuntivi se decidi di averne soltanto una. Scegliendo di collegare altre carte al tuo conto, sarà necessario pagare una quota periodica.

: la carta di credito Revolut Premium è gratuita e ti consente di prelevare e spendere ovunque senza costi aggiuntivi se decidi di averne soltanto una. Scegliendo di collegare altre carte al tuo conto, sarà necessario pagare una quota periodica. Cashback : viaggi spesso e vai in vacanza? Prenota hotel in qualsiasi parte del mondo e ottieni un cashback del 10%.

: viaggi spesso e vai in vacanza? Prenota hotel in qualsiasi parte del mondo e ottieni un cashback del 10%. Tasso di cambio conveniente : puoi spendere nella valuta locale, quando ti trovi fuori, a un tasso di cambio vantaggioso rispetto a quello offerto da altri conti correnti.

: puoi spendere nella valuta locale, quando ti trovi fuori, a un tasso di cambio vantaggioso rispetto a quello offerto da altri conti correnti. Divisione delle spese : puoi smezzare gli abbonamenti o le spese per i servizi con chi vuoi, senza alcun costo aggiuntivo!

: puoi smezzare gli abbonamenti o le spese per i servizi con chi vuoi, senza alcun costo aggiuntivo! Invia e ricevi denaro da chiunque: manda soldi o ricevili verso o da 160 paesi, senza alcuna commissione.

Rimani sempre protetto grazie alla monitoraggio costante di Revolut Premium sul tuo conto corrente, per rilevare eventuali transazioni fraudolente o non autorizzate. Sospendi la carta quando vuoi e riattivala con un clic o tocco, impostando i massimali periodici di spesa e prelievo.

Per provare gratuitamente Revolut Premium basta andare nella pagina ufficiale, dove troverai un campo in primo piano in cui inserire il tuo numero di telefono. Riceverai un link via SMS da cui scaricare l’app, per Android o iOS. Aprila e registrati per fare un nuovo account. Quando richiesto, accetta l’aggiornamento all’account Premium per iniziare la prova. Al termine dei 30 giorni, il canone sarà di 9,99€ al mese, ma puoi decidere di sospendere prima il rinnovo.