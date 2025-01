Scopri perché Internxt è la scelta migliore per l’archiviazione in cloud

Sono tanti le realtà e le piattaforme che offrono spazio di archiviazione in cloud, ma come trovare quello migliore per le proprie esigenze? Come valutarne la qualità, l’affidabilità e la convenienza? Certamente il prezzo e la quantità di spazio sono parametri fondamentali, ma non gli unici, cui prestare attenzione. Scopriamo perché InternXT è considerato tra i migliori servizi in cloud con i suoi piani individuali, a vita e business. Sono tutti in sconto dell’80%: approfittane subito.

È ancora Natale per InternXT: tutti i piani in sconto dell’80%

Lo spazio in cloud non è un semplice archivio digitale nel quale stipare file fino al suo esaurimento. Può essere molto di più, sia in termini di sicurezza e di funzionalità. Ed è proprio in queste due direzioni che si articola l’offerta InternXT.

Con i suoi piani, infatti, InternXT investe moltissimo sulla privacy e la sicurezza dei dati e lo fa in diversi modi. Dalla crittografia end-to-end, alla frammentazione dei dati che vengono poi distribuiti su diversi server, passando per l’impossibilità per InternXT di accedere ai dati e la dimensione open-source di questa realtà che consente a chiunque di verificarne la trasparenza e l’affidabilità.

Inoltre i piani in cloud InternXT prevedono diverse funzionalità aggiuntive (backup dei file, condivisione, sincronizzazione, caricamento di file fino a 20 GB e accesso ai file da qualsiasi dispositivo). Il tutto con un’interfaccia semplice e intuitiva che consente di gestire i propri file in modo semplice e veloce.

È ancora attiva la promozione di Natale che vede tutti i piani in cloud di InternXT con lo sconto dell’80%. Sono disponibili sia piani individuali (da 200 GB, 2 TB, 5 TB e 10 TB) che con accesso a vita (2 TB, 5 TB e 10 TB) e quelli business (Standard e Pro) per un’esperienza di archiviazione comoda, sicura ed estremamente conveniente.