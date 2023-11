Scopri Spusu 100, l’offerta mobile da 100 GB a 5,98 euro al mese

Spusu 100 è l’imperdibile offerta di Spusu che offre 100 GB di traffico dati a 5,98 euro al mese. Si tratta di una promozione disponibile fino al 30 novembre 2023 che include anche 2000 minuti di chiamate gratuite verso i numeri fissi e mobili d’Italia, paesi dell’Unione Europea e Regno Unito e 200 SMS gratis. Quando viaggi all’estero potrai inoltre sfruttare chiamate, SMS gratis e fino a 5,45 GB di traffico dati in roaming. Il più grande vantaggio di Spusu 100 è però la riserva dati di 200 GB, che si accumulano con i mesi di utilizzo. In questo modo, se dovessi i 100 GB standard, potrai sempre utilizzare la riserva dati per continuare a navigare senza pensieri. Inoltre, questa promozione include anche la segreteria telefonica e altri servizi di reperibilità gratuiti.

Non solo Spusu 100: tutte le offerte dell’operatore

Spusu 100 è un’offerta perfetta se sei alla ricerca di un piano mobile conveniente con un’ampia gamma di servizi inclusi. Tuttavia, Spusu offre dei piani adatti ad ogni utente. Ad esempio, se cerchi un piano molto economico, puoi provare Spusu 1. Al prezzo di 3,98 euro al mese potrai ottenere 1 GB di traffico dati (con 2 GB di riserva), 100 minuti e 100 SMS gratuiti e 1 GB di dati in roaming. Se vuoi ottenere di più puoi invece passare a Spusu 10, al prezzo di 4,98 euro al mese. Puoi ottenere 10 GB di dati, 1000 minuti, 200 SMS, 20 GB di riserva e 4,54 GB di dati in roaming. L’ultima proposta di Spusu, adatta per i più esigenti, è Spusu 150. Al prezzo di 9,98 euro al mese avrai 150 GB, 2000 minuti, 500 SMS, 300 GB di riserva e 9,09 GB di dati in roaming.

L’offerta Spusu è dedicata sia alle nuove attivazioni, sia a chi decide di passare a questo servizio da un altro operatore. Questa non prevede costi di attivazione e non ha alcun vincolo di durata. Come già accennato, questo prezzo speciale non sarà più valido dopo il 30 novembre. Cerchi una connessione stabile ad un prezzo conveniente? Prova Spusu.

