Scopri un nuovo modo lavorare ai tuoi file con Soda PDF Pro 2023

Soda PDF è un software veramente pratico per creare e modificare i PDF. Oltre ad essere semplice da utilizzare e molto veloce, è multipiattaforma. Ciò significa che può essere utilizzato senza problemi su Windows, macOS, ma anche su Chromebook e dispositivi mobile Android e iOS. La sua versione più recente, Soda PDF Pro 2023 offre decine di strumenti utili (più di 50), che semplificheranno di molto il lavoro degli utenti. Ad esempio, supporta più di 300 tipi di file diversi per la creazione di PDF. Inoltre, permette di convertire file della suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) in PDF in un solo clic e ha un’interfaccia veramente intuitiva, dotata di tutti gli strumenti necessari. Questo software è disponibile ad un prezzo veramente allettante, ma ancora per pochi giorni.

Soda PDF Pro 2023: semplicità, sicurezza e affidabilità, il tutto in un’unica piattaforma

Con Soda PDF Pro 2023 potrai creare PDF a partire da qualsiasi file stampabile, convertire immagini, testo e tanto altro. Con la conversione in batch, potrai inoltre risparmiare tempo e aumentare la produttività. Il suo editor, molto simile a quello di testo (ad esempio Word), consente di gestire qualsiasi contenuto all’interno del documento: carattere, dimensioni, colori, ecc. Inoltre, puoi inserire, rimuovere, tagliare o ritagliare le immagini del documento, il tutto senza passare da software terzi. Anche il lavoro collaborativo è semplificato. Soda PDF Pro 2023 permette infatti a più utenti di collaborare allo stesso documento, inserire note, timbri, sottolineature, ecc. Questo software è poi in grado di trasformare i documenti scannerizzati in file PDF modificabili, grazie alla tecnologia OCR che rileva il testo all’interno delle immagini. Infine, con la funzionalità Moduli, potrai creare e modificare moduli, fatture, sondaggi, inventari e altro ancora.

SodaPDF Pro 2023 si prende cura anche della tua sicurezza. Puoi proteggere i tuoi documenti da utenti non autorizzati grazie alla crittografia a 256-bit. Inoltre, puoi creare certificati digitali e firme elettroniche vincolanti a livello giuridico. Soda PDF Pro 2023 è disponibile all’incredibile prezzo di 1,97 euro per 14 giorni. Optando per il piano annuale avrai lo sconto del 34%, pagando 59 euro anziché 89,99 euro. Infine, la piattaforma ti offre assistenza gratuita e garanzia “soddisfatti o rimborsati” entro 30 giorni dall’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.