Scrcpy permette di controllare lo smartphone Android da Linux

Il mirroring è una procedura che consente di riprodurre l’interfaccia di un dispositivo, come smartphone o altro, su un PC o una TV. È un metodo con cui si può ad esempio comodamente riprodurre filmati direttamente dal telefono, senza collegare alcun cavo, grazie a un collegamento wireless, nonché controllare direttamente il dispositivo dal PC per effettuare tutte le operazioni. È quello che permette di fare l’utilità Scrcpy (Screen Copy) per Linux.

Scrcpy: il metodo più facile per controllare lo smartphone Android direttamente da Linux

Scrcpy è un programma open source e gratis disponibile per Linux, in grado di eseguire il mirroring dello smartphone Android sia in modalità wireless che anche con cavo USB, per controllare comodamente il telefono tramite la tastiera e il mouse. Non è necessaria l’installazione di alcuna app sul telefono, così come non serve eseguire l’accesso root.

L’interfaccia dell’utilità è molto leggera, a riga di comando, che garantisce alte prestazioni. I più smanettoni possono anche programmare script e personalizzare al meglio l’utilità per aggiungere nuove funzioni. Dal telefono è anche possibile registrare video e audio, personalizzando le impostazioni per quanto riguarda bitrate e risoluzione: perfetto per registrare video su gameplay o altro.

Con Scrcpy è necessario avere installato almeno Android 5 Lollipop. L’utilizzo non richiede alcuna connessione internet o account utente da registrare e consente un mirroring a bassa latenza con risoluzione di 1920 x 1080. Oltre a ciò, rende anche possibile copiare e incollare appunti sia dal telefono che dal PC, oltre che supportare anche l’OTG (USB On-the-Go), OpenGL, possibilità di utilizzare la fotocamera come webcam (da Android 12) e usare il telefono anche a schermo spento. La schermata del telefono visualizzata sul PC è anche personalizzabile e il mirroring è supportato anche con più dispositivi in contemporanea.

L’installazione su PC richiede adb (Android Debug Bridge), mentre per il collegamento sarà necessario abilitare le opzioni sviluppatore dal telefono e abilitare il debug USB. Scrcpy si può scaricare direttamente dalla pagina dedicata Github.