Screen Recorder Pro, il tool per registrare il proprio schermo: piano lifetime a 59$

Screen Recorder Pro è un tool professionale per registrare audio e video dallo schermo del proprio computer o dalla webcam e salvarlo in più formati. Il software, sviluppato da Apowersoft, è acquistabile in offerta al prezzo di 59,95 dollari (invece di 129,90) per il piano lifetime, ma sono disponibili anche il piano annuale a 39,95 dollari (al posto di 59,90) e quello mensile al prezzo di 29,95 dollari invece di 39,90. Vuoi avere anche la possibilità di editare le clip catturate? Acquista il bundle Screen Recorder Pro + ApowerEdit a 49,95 dollari all'anno invece di 119,80.

Diamo un'occhiata alle funzioni offerte da Screen Recorder Pro. Registra tutte le attività del tuo desktop grazie ad una interfaccia completa ed intuitiva. Il software permette anche di creare screencast, a cui aggiungere tramite finestra separata la trasmissione video catturata dalla webcam: particolarmente utile diverse tipologie di utilizzo, come tutorial, streaming, dimostrazioni, ecc. Ogni filmato potrà essere esportato in più formati: WMV, AVI, MP4, MOV, MKV, FLV, MPEG, VOB e WEBM. Inoltre, potrai editare il video in tempo reale e senza premere pausa (ad esempio annotando utilizzando strumenti come linee o testi evidenziati) oppure a lavoro finito, tagliando e unendo clip e aggiungendo filigrane, transizioni o effetti visivi.

Con Screen Recorder Pro è possibile registrare audio e video contemporaneamente, sia che si tratti di audio di sistema che di microfoni (aprendo la possibilità così a filmati voice-over). Il software è anche un eccellente strumento per lo streaming online ed è supportato dalle piattaforme più importanti, come Twitch. Infine, un'altra interessante funzionalità è il monitoraggio dello schermo che permette di registrare lo schermo in modalità automatica e dunque monitorare l'attività dei figli online oppure proteggere la propria privacy da occhi indiscreti. Screen Recorder Pro è in offerta al prezzo di 59,95 dollari (invece di 129,90) per il piano lifetime, mentre il piano annuale è acquistabile al prezzo di 39,95 dollari. Il piano mensile, infine, è in vendita a 29,95 dollari.