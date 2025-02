Se ti arriva una chiamata da questi numeri può essere una truffa

Le chiamate call center oggi possono nascondere molto più di una semplice proposta commerciale. Quando ti arriva una chiamata potresti già sapere se si tratta di una truffa telefonica. Infatti, esistono numeri e prefissi solitamente utilizzati per chiamate scam pericolose. Meglio quindi non rispondere e concludere la chiamata velocemente, senza interagirvi per evitare tristi conseguenze.

Iniziamo con i prefissi che solitamente, se non stai aspettando una chiamata da un parente o amico che vive all’estero, nascondono un raggiro telefonico:

+44 (Regno Unito)

+60 (Malesia)

+62 (Indonesia)

+84 (Vietnam)

+91 (India)

+92 (Pakistan)

+216 (Tunisia)

+223 (Mali)

+254 (Kenya)

+351 (Portogallo)

+370 (Lituania)

+371 (Lettonia)

+373 (Moldavia)

+375 (Bielorussia)

+381 (Serbia)

+383 (Kosovo)

+563 (Valparaíso, Cile)

Esistono anche numerazioni, per giunta già segnalate, che potrebbero essere collegate a una truffa telefonica. Ecco l’elenco di quelle più utilizzate e gettonate:

0415321832

0175392570

0525421165

0119987008

0817748834

0116492171

0523881167

0734229525

0902322114

0984935214

4390003000

3330011032

0294752003

0514079015

0396612435

0774330794

0457860045

0119068029

0773723463

0709808014

0789758128

0577787795

0816028476

0119664079

0964911706

0240912548

0690178874

0957314239

0817570436

0266200818

0375394254

0458201310

0200007144

020291161

020123449

020265906

020428501

020262987

020053852

020087532

Come difendersi da una truffa telefonica

Gli esperti ricordano sempre di non interagire mai con chi si presenta chiedendoti dati personali o informazioni sensibili, potrebbe nascondersi una truffa. Il rischio di cadere nella trappola del furto di identità è molto alto in questi casi. Non solo è possibile che riescano ad accedere ai tuoi risparmi, ma potrebbero anche concludere contratti senza il tuo consenso, ritrovandoti con un provider piuttosto che un altro.

Inoltre, è sempre importante ricordarsi di non rispondere mai alle domande dirette con “sì” o “no“. In molti casi diversi utenti sono stati truffati perché il “criminale” ha estrapolato queste risposte inserendole in una registrazione a conferma di un contratto. Una situazione particolarmente spiacevole poi da affrontare per riparare alla truffa.

Quando ci si trova davanti a chiamate sospette è sempre meglio non rispondere. Tanto, se è urgente, nel caso la persona che vi ha contattato per scopi leciti vi richiamerà o vi scriverà un messaggio annunciandosi. Ottime anche tutte quelle soluzioni integrate al proprio smartphone come i filtri anti-spam o il blocco delle chiamate da numeri sconosciuti.