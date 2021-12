E se bastasse qualche software per rivoluzionare il PC?

Online esistono migliaia di aziende in grado di offrire tantissimi software pensati per diversi utilizzi del PC. Ognuno di questi però ha le proprie schermate e caratteristiche, risultato sempre diverso dagli altri. Per rendere la gestione di tutti i programmi un po' più semplice e intuitiva, bisognerebbe quindi affidarsi ad una sola compagnia che garantisca ottimi strumenti di vario tipo. Per questo motivo oggi abbiamo deciso di portarvi nel mondo di CyberLink, il quale offre ancora per poco tempo tantissimi sconti sui suoi prodotti più popolari. Vediamo subito quelli più interessanti.

CyberLink per PC: ecco i software più popolari in offerta

Gli ambiti coperti da CyberLink sono ben cinque: Montaggio video (Business e non), fotocomposizione, riproduzione multimediale, webcam e registrazione schermo e masterizzazione e backup. Ogni PC necessita di almeno uno dei software appartenenti alla suddetta lista e gli sconti offerti da CyberLink per un periodo di tempo limitato, potrebbero essere l'occasione giusta per iniziare ad utilizzarne qualcuno.

Per quanto riguarda il montaggio video, riportiamo sicuramente PowerDirector 365, disponibile sia in versione Business che non e compatibile con Windows e macOS (bisognerà acquistare la versione specifica). Si tratta appunto di un programma dedicato al montaggio video, con strumenti professionali e in grado di offrire tutta la libertà ricercata. Nella versione Business invece, si otterranno tutti i tool necessari per espandere il proprio brand. Disponibili rispettivamente con sconti pari al 25% e al 50% di sconto.

Per gli amanti della fotografia invece, non manca PhotoDirect 365, disponibile anche in questo caso per Windows e macOS. Anch'esso in grado di offrire centinaia di strumenti professionali e utili per i più creartivi. Il suo prezzo sarà scontato del 25% ancora per pochissimo tempo.

Negli ultimi anni abbiamo imparato che le videochiamate posso realmente avvicinare le persone o rivelarsi ottimi alleati per la propria attività. Per questo motivo, riportiamo anche il software per la gestione della webcam di Windows di CyberLink: YouCam 9, non disponibile invece per macOS.

Infine, per gli amanti dei contenuti multimediali, non possiamo che citare anche PowerPlay 365, strumento molto utile per la riproduzione multimediale, sia che interessi solo l'audio (e quindi musica o podcast) o anche il video (come film, serie TV e documentari).