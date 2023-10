Se cerchi un robot che lava e aspira, Xiaomi è la soluzione (sconti)

Acquistare un robot in grado di rendere la tua casa più pulita e di lasciarti comunque del tempo da dedicare ad altro piuttosto che alle pulizie è un’idea grandiosa. Certo, potresti farne a meno perché per anni abbiamo vissuto senza queste tecnologie ma se ultimamente sei stanco o hai deciso che devi coltivare qualche hobby, che male c’è? Visto che siamo in tema ti dico subito che uno dei modelli a cui puoi puntare non costa molto. Se ti sei fatto un giro sicuramente hai scovato diversi modelli da cifre molto elevate, ma con Xiaomi hai tutto quello che ti occorre.

Il Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra è sicuramente un prodotto di ultima generazione da non farsi scappare. Visto che è in promozione su Amazon con uno sconto del 23% è anche un’occasione ghiotta. Collegati in pagina per risparmiare quasi cento euro e farlo diventare tuo a soli 269€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra: il robot che in casa aiuta

Ultra potenza per poterlo programmare e trovare casa pulita anche quando torni da lavoro. Lo Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra è il robot che aspira e lava i pavimenti rendendo le giornate meno faticose e soprattutto regalandoti un alleato in casa di ultima generazione.

Visto che al suo interno ha tecnologie avanzate hai ben poco di cui preoccuparti: la prima volta che lo metti in azione fa un giro per tutta la casa e grazie al suo scanner crea una mappa virtuale sul tuo smartphone. Proprio grazie a questa potrai decidere come pulire, dove pulire, per quanto pulire.

Pensa che puoi attivare anche il lavaggio e l’aspirazione in contemporanea così in una sola passata hai tutto in perfette condizioni. Dopotutto hai a disposizione un contenitore da 450ml e una batteria che basta e avanza.

Naturalmente quando è scarico torna alla sua postazione di ricarica da solo.

Cosa aspetti? Ottieni una mano in più in casa con lo Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra a soli 269€ con lo sconto su Amazon. Collegati e aggiungilo al carrello.

