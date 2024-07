Se cerchi una VPN per le tue vacanze, NordVPN è quella che fa per te

NordVPN è la VPN giusta da usare in vacanza. Il servizio, infatti, mette a disposizione una connessione protetta dalla crittografia oltre che una politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento. C’è poi un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo che consente di “spostare” il proprio IP in un altro Paese ed evitare eventuali blocchi geografici all’accesso a siti web e app.

Con l’offerta in corso, NordVPN è ora disponibile al prezzo scontato di 3,39 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per tutti i nuovi utenti ci sono anche Giga gratis da utilizzare con le eSIM internazionali di Saily, uno dei servizi proposti da Nord Security, l’azienda alle spalle di NordVPN.

Per accedere alle offerte basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, tramite il box qui di sotto.

NordVPN: la scelta giusta per una VPN da usare in vacanza

Con NordVPN è possibile accedere a un servizio VPN senza limiti e ricco di vantaggi. Tra le caratteristiche troviamo:

una connessione senza limiti di banda e di traffico dati

la possibilità di utilizzare la VPN su 10 dispositivi , con un solo account, anche in contemporanea

, con un solo account, anche in contemporanea la possibilità di sfruttare un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, per aggirare eventuali blocchi geografici

sparsi in tutto il mondo, per aggirare eventuali blocchi geografici una connessione protetta dalla crittografia , per mettere al sicuro le proprie informazioni e rendere privata anche una connessione pubblica

, per mettere al sicuro le proprie informazioni e rendere privata anche una connessione pubblica una politica no log che azzera il tracciamento

Sfruttando l’offerta in corso, NordVPN è ora disponibile al prezzo scontato di 3,39 euro al mese, puntando sul piano biennale che include anche 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti c’è la possibilità di ottenere Giga gratis con le eSIM di Saily.