Se non ti fidi del servizio VPN, prima provalo con questo famoso nome

Il servizio VPN è ormai sulla bocca di tutti. Bisognerebbe però constatare se la maggior parte di essi ne ha capito realmente l’utilità.

Quindi, prima di procedere all’acquisto, meglio comprendere bene come funziona e se è veramente affidabile onde evitare di prendere decisioni di cui poi pentirsi.

Fra tutti i servizi attualmente disponibili, quello di Cyberghost è uno dei migliori. Accedendo a questa pagina si può procedere all’acquisto a soli 2,03 euro al mese.

Ma non conviene prima provare questo servizio? Certo. Infatti è prevista una garanzia di rimborso entro 45 giorni nel caso in cui il servizio non abbia soddisfatto le aspettative.

Cyberghost, servizio VPN sicuro e con rimborso

Gyberghost ha il suo quartier generale in Romania, un Paese dalle solide leggi in materia di privacy e che non ha aderito alla 5/9/14-Eyes Alliance per la sorveglianza.

Nessun dato appartenente agli utenti viene memorizzato e archiviato per evitare che cada nelle mani di utenti poco raccomandabili, ISP ed enti governativi. Questa direttiva fa parte della politica No-Log di Cyberghost.

Quindi, non verranno registrati gli indirizzi IP, i siti web visitati, la cronologia di navigazione, la durata delle sessioni, l’uso della larghezza di banda e le connessioni al server VPN.

Il servizio VPN di Cyberghost è stato progettato per garantire agli utenti la massima velocità, fornendo loro una larghezza di banda illimitata. Niente buffering quindi e caricamento lento delle pagine.

Per tenere nascosto il loro IP, gli utenti possono scegliere tra più di 100 località dislocate in 91 Paesi.

Gli utilizzatori abituali del Wi-Fi pubblico non sanno che la protezione dei loro dati è minima e che possono essere raccolti e venduti a terze parti o, peggio, cadere nelle mani degli hacker.

Grazie alla crittografia AES a 256 bit di Cyberghost, oltre che a diversi protocolli, gli utenti avranno la certezza che la loro connessione Internet sarà totalmente protetta.

Oltre alla crittografia, la VPN ha incluso funzioni come il kill switch e lo split tunneling.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.