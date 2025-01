Se passi ora a Very Mobile hai 150 GB in 5G al prezzo di 5,99€ per sempre

Cercare una tariffa conveniente e trasparente è diventato sempre più complesso, ma Very Mobile ha una proposta che sembra pensata per semplificare le cose. L’operatore virtuale offre una promozione imperdibile: 150 GB in 5G, minuti ed SMS illimitati, tutto a soli 5,99€ al mese per sempre. Questo prezzo bloccato è riservato ai clienti che effettuano la portabilità da Iliad, CoopVoce, Poste Mobile e altri operatori virtuali. Per attivare la promozione basta andare sul sito di Very Mobile, ma prima andiamo a scoprire le caratteristiche del piano tariffario.

Tutti i vantaggi di Very Mobile

L’offerta include zero costi di attivazione e una SIM gratuita, rendendo la migrazione o l’attivazione del nuovo numero ancora più conveniente. Ma i vantaggi non si fermano qui: Very Mobile offre una gamma di servizi extra che completano il pacchetto, garantendo un’esperienza di utilizzo superiore.

Con la Ricarica Automatica, non dovrai mai preoccuparti di rimanere senza credito, mentre il Blocco dei servizi a pagamento ti protegge da addebiti indesiderati. La gestione è semplice e intuitiva grazie all’app Very Mobile, che ti consente di monitorare il consumo dei Giga, gestire le ricariche e personalizzare le impostazioni della tua offerta in pochi tocchi.

Inoltre, i 150 GB inclusi possono essere utilizzati anche come hotspot, trasformando il tuo smartphone in un router portatile per lavorare o guardare contenuti in streaming ovunque ti trovi. Dunque, per chi cerca una connessione stabile e affidabile senza spendere una fortuna, questa offerta rappresenta una scelta ideale.

Passare a Very Mobile è semplice e veloce: visita il sito ufficiale per scoprire tutti i dettagli e verificare se il tuo operatore rientra tra quelli idonei alla promozione. Con questa offerta, avrai una connessione in 5G di alta qualità a un prezzo che non cambierà mai, con la tranquillità di non incorrere in costi nascosti.