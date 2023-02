Se vuoi navigare da remoto senza rischi usa NordVPN

Se vuoi navigare da remoto, non optare per altri sistemi e scegli direttamente NordVPN. Per quale motivo?

I vantaggi che ti offre questo servizio sono diversi, tra cui:

la possibilità di navigare in incognito ;

; la possibilità di scaricare materiale in anonimato;

la possibilità di accedere a siti Web e a contenuti bloccati in determinate aree geografiche;

in determinate aree geografiche; una connessione a internet sicura ;

; la possibilità di superare i firewall.

Ma un Proxy non riesce a fare la medesima cosa? Si, è vero. Ci sono, però, delle differenze sostanziali tra i due servizi.

Ad esempio, il Proxy modera la tua privacy, mentre NordVPN la rinforza. Cosa vuol dire? Che il primo non ti dà alcuna sicurezza online, ma nasconde soltanto il tuo indirizzo IP.

Invece, se usi NordVPN, lo scambio di dati è maggiormente sicuro perché vengono cifrati, molto utile se navighi da remoto.

Inoltre, ogni volta che passi da un browser a un altro, devi nuovamente attivare il Proxy, mentre NordVPN lavora a livello di sistema operativo.

Perché NordVPN per navigare da remoto?

Tra i tanti servizi VPN disponibili attualmente, perché dovresti usare proprio NordVPN per navigare da remoto? La risposta è semplice: è il migliore sul mercato.

Questa leadership è certificata da diversi fattori, come le caratteristiche tecniche e la velocità del servizio.

Con NordVPN avrai un DNS personalizzato, diversi protocolli di sicurezza a scelta personale e 4 speciali server. Per non parlare poi del supporto livechat, che è veloce e pieno di informazioni.

Inoltre, una volta che hai sottoscritto l’abbonamento in questa pagina, con un solo account potrai proteggere fino a 6 dispositivi.

In questo modo, la protezione sarà non soltanto a tuo favore, ma anche per i tuoi amici o la tua famiglia.

Ma c’è un dettaglio che rende ancora più grandiosa questa VPN: lo sconto del 59% sul costo dell’abbonamento in questo periodo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Non ti resta, quindi, che cliccare sul bottone qui sotto e procedere all’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.