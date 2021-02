Seagate Expansion da 5 TB in sconto su Amazon

Oggi esistono i servizi di cloud storage, ma nessuno di essi può garantire la sicurezza e la disponibilità dei tradizionali metodi di backup. Una delle soluzioni migliori per conservare foto e video è il disco esterno USB. Quelli più capienti ed economici sono ovviamente i tradizionali hard disk magnetici, come il Seagate Expansion da 5 TB attualmente in offerta su Amazon al prezzo di circa 106 euro.

Seagate Expansion da 5 TB: veloce e sicuro

Il Seagate Expansion Portable è un hard disk esterno nel formato da 2,5 pollici, quindi le dimensioni sono piuttosto contenute (117x80x20 millimetri), mentre il peso è di circa 238 grammi. Per il collegamento al computer è possibile utilizzare il cavo USB presente nella confezione. Il disco supporta lo standard USB 3.0, ma funziona anche con porte USB 2.0 (a velocità inferiori).

Come per tutte le unità da 2,5 pollici non è necessaria l’alimentazione esterna. Il sistema operativo riconoscerà il disco in maniera automatica. La funzionalità di risparmio energetico consente di ridurre i consumi quando non viene utilizzato.

Il Seagate Expansion da 5 TB può essere sfruttato per creare copie di backup dei file (immagini, musica, video) oppure per “clonare” l’intera partizione del sistema operativo. In caso di problemi hardware o software è sufficiente ripristinarlo con un software specifico, evitando l’installazione da zero.

Il Seagate Expansion da 5 TB può essere acquistato su Amazon al prezzo di 106,98 euro, invece di 139,99 euro, quindi con un risparmio del 24%.