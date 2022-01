Seagate Game Drive 2TB: tanto spazio su console e PC scontato di 30 euro

Si sa lo spazio di archiviazione non è mai abbastanza, soprattutto se si tratta di videogiochi. Per questo motivo ti riportiamo un’ottima offerta su un hard disk portatile, pensato proprio per soddisfare le esigenze dei videogiocatori: il Seagate Game Drive 2TB con licenza ufficiale Play Station disponibile su Amazon a soli 74 euro.

Hard disk esterno Seagate Game Drive 2TB: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto semplice in una veste completamente nera e il marchio Play Station che spicca nella parte superiore richiamando il design della console. La periferica, infatti, è compatibile sia con Play Station 4 che con la nuovissima Play Station 5. Nel primo caso è possibile avviare direttamente i giochi dal disco ottenendo una vera e propria espansione della memoria interna. Si tratta di una periferica plug and play che non richiede driver o configurazioni, ma sarà pronta all’uso appena fuori dalla scatola. È perfettamente compatibile anche con il PC naturalmente, e sarà possibile formattarlo con il file system più consono alle proprie esigenze.

Pur essendo pensato per console, infatti, il disco offre un’eccellente versatilità risultando un ottimo alleato anche per l’utilizzo professionale. La capacità da 2TB consente di immagazzinare grosse quantità di dati, dai documenti a foto, video e progetti. L’interfaccia utilizzata è quella USB 3.0 che offre una bandwidth di 5Gbps per backup e trasferimenti rapidi. Il formato compatto e soprattutto resistente lo rende estremamente facile da trasportare, perfetto da tenere sempre nella borsa o zaino del PC. Nel complesso, un accessorio indispensabile per chiunque necessiti di tanto spazio di archiviazione, ma desidera la massima flessibilità.

Grazie ad uno sconto del 29%, il Seagate Game Drive 2TB può essere acquistato su Amazon a soli 74,49 euro per un risparmio di 30,51 euro sul prezzo di listino.