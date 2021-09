Search On '21: le novità di Google per le ricerche online

Andrà in scena questa sera, quando in Italia saranno le ore 19:00, l'evento Search On '21 organizzato da Google per rendere pubbliche le novità destinate al motore di ricerca. Lo slogan scelto per promuovere l'appuntamento è Ogni risposta porta a una nuova domanda .

Le novità di Google per il motore di ricerca all'evento Search On '21

L'ambito delle ricerche online rimane ancora oggi di primaria importanza per il gruppo di Mountain View, come testimoniano i numeri dell'ultima trimestrale Alphabet, non è dunque difficile comprendere perché la società continui a investire in questa direzione al fine di mantenere salda la propria leadership. Qui sotto il player di YouTube per seguire la conferenza in diretta streaming.

A Search On, condivideremo in che modo stiamo rendendo Google più utile per i trilioni di ricerche osservate ogni anno, che desideriate la risposta a una domanda semplice, esplorare un nuovo argomento o cercare il prodotto giusto.

Rimandiamo all'articolo pubblicato lo scorso anno per il resoconto degli annunci che sono giunti in occasione dell'edizione '20, molti dei quali riguardanti il ruolo svolto dall'intelligenza artificiale ai fini dell'organizzazione delle informazioni attraverso il motore di ricerca.