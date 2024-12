Segui Babbo Natale, la piattaforma di giochi di Google per le feste

Per tutto il mese di dicembre 2024 e per le festività natalizie, Google offre una piattaforma chiamata Segui Babbo Natale, con una trentina di giochi a scopo educativo. L’obiettivo è quello di divertirsi, naturalmente, ma anche di imparare il codice, scoprire le diverse abitudini culturali di tutto il mondo e, nel giorno del D-Day, seguire in diretta il viaggio di Babbo Natale ai quattro angoli della Terra!

Google lancia “Segui Babbo Natale”, piattaforma di giochi per il Natale

Che sia in Lapponia o al Polo Nord, il villaggio di Babbo Natale esiste (anche) online! Quest’anno uno dei team di elfi è stato specificamente assegnato allo sviluppo web, per offrire a grandi e piccini una piattaforma ricca di giochi per le festività. C’è molto per intrattenersi nell’attesa di aprire i regali sotto l’albero. Il programma comprende una serie di giochi educativi che aiutano a scoprire le tradizioni natalizie di tutto il mondo. Ci sono mappe interattive, quiz geografici, tradizioni natalizie e modi di augurare il nuovo anno in diverse lingue.

Per i visitatori più giovani e creativi, ci sono molte aree per disegnare, dare agli elfi un look fantastico o regalare a Babbo Natale una nuova barba. È inoltre possibile utilizzare la scatola di neve per creare una decorazione festiva da zero utilizzando elementi 3D, mentre alcune scene, nello spirito di Dov’è Charlie? chiedono di trovare Mamma Natale o una delle renne del suo lunatico marito.

Infine, uno dei grandi punti di forza della piattaforma di Google è che giochi come il Laboratorio di programmazione e la Danza del codice danno la possibilità di imparare le basi dello sviluppo web divertendosi, accompagnati da una banda di elfi incredibilmente gioviali. In tutto, sono quasi trenta giochi, storie interattive e quiz.

Rintracciare Babbo Natale: come pedinarlo?

Oltre a questa grande selezione di giochi, uno più carino dell’altro, il sito di Google offrirà anche un tracker di Babbo Natale il 24 dicembre. L’obiettivo è quello di permettere ai bambini di tutto il mondo di seguire Babbo Natale e le sue renne mentre consegnano i regali durante questa giornata speciale.

Infine, sarà possibile utilizzare l’Assistente Google per seguire le notizie di Babbo Natale durante tutto il mese di dicembre! North Pole Newscast, il notiziario degli elfi di Babbo Natale. E poiché il signor Claus non può fare nulla da solo, sarà anche possibile addestrarlo a cantare “l’unica canzone” che conosce per “il suo concerto al Polo Nord”, sempre tramite l’Assistente Google.