Segui eventi sportivi in streaming da qualsiasi luogo con una VPN

Se sei un appassionato di sport e ti trovi spesso all’estero, probabilmente ti sarai trovato nella situazione frustrante di non poter seguire le tue partite preferite in streaming a causa delle restrizioni geografiche. Oppure, se sei spesso fuori casa con Wi-Fi pubblici, hai optato per evitare di mettere a rischio i tuoi dati sensibili accedendo ai tuoi profili. Una soluzione che ti permette di goderti lo sport in diretta da qualsiasi luogo esiste: parliamo di una VPN.

Tra le principali c’è PrivateVPN, che offre accesso a migliaia di server distribuiti in 63 Paesi nel mondo, ma anche una robustissima politica no-log, che impedisce alla piattaforma di raccogliere i tuoi dati di navigazione. Inoltre, PrivateVPN è disponibile con uno sconto davvero interessante: l’85% sull’abbonamento annuale, a cui si aggiungono ben 24 mesi extra al prezzo promozionale di soli 2,08 euro al mese.

Come utilizzare PrivateVPN per lo streaming sportivo

Collegandoti a una VPN, puoi superare le restrizioni imposte dal tuo provider o regionalmente dalle piattaforme, per accedere a contenuti sportivi con maggiore velocità e privacy, ovunque tu sia nel mondo, persino su reti Wi-Fi pubbliche. L’offerta di PrivateVPN ti consente di accedere a un servizio VPN affidabile e performante, che ti permetterà di vivere l’emozione dello sport in diretta, senza interruzioni.

Attivare una VPN e utilizzarla per lo streaming è semplicissimo:

Registrati a PrivateVPN e scarica l’applicazione per il tuo dispositivo

a PrivateVPN e scarica l’applicazione per il tuo dispositivo Collegati a uno dei tantissimi server disponibili

a uno dei tantissimi server disponibili Accedi al servizio streaming che trasmette l’evento sportivo che desideri guardare

Tutto pronto: ora avrai a disposizione una connessione sicura per guardare i tuoi sport preferiti in qualsiasi luogo ti trovi. PrivateVPN include anche numerosi vantaggi che potranno farti comodo nella vita di tutti i giorni: oltre alla politica zero-log, il provider supporta fino a sei connessioni simultanee, offre larghezza di banda e velocità illimitate e crittografia a 2048 bit con AES-256.

Approfitta, finché disponibile, dell’offerta in corso e ottieni l’accesso a PrivateVPN per ben 36 mesi (12 di abbonamento, più 24 promozionali) a soli 2,08 euro al mese, con uno sconto pari all’85%.