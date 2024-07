Segway-Ninebot F25E II: sconto EPICO del 32% su Amazon

Il monopattino Segway-Ninebot F25E II è l’e-scooter che trasforma i tuoi spostamenti quotidiani in un’esperienza piacevole e sicura. Ora, con uno sconto eccezionale del 32% su Amazon, è il momento perfetto per acquistarlo al prezzo competitivo di soli 273,19 euro, anziché 400,82 euro.

Segway-Ninebot F25E II: imbattibile con oltre 100 euro di sconto

Grazie ai freni su entrambe le ruote, al cicalino e agli indicatori di direzione, il Segway-Ninebot F25E II garantisce sicurezza in ogni condizione. Le luci anteriori, disponibili in bianco o giallo, e le luci posteriori rosse assicurano una visibilità ottimale, sia di giorno che di notte.

Con un’autonomia di 25 km, puoi esplorare i tuoi dintorni senza preoccuparti di rimanere a piedi. La potenza di 250 W ti permette di raggiungere velocemente i tuoi amici, la famiglia o qualsiasi altra destinazione con una velocità massima di 25 km/h. Grazie alla capacità di affrontare pendenze fino al 10%, il F25E II è il compagno ideale per ogni tipo di terreno urbano.

La praticità del KickScooter F25E II è un altro dei suoi punti di forza. Pieghevole in due semplici mosse utilizzando una sola mano, può essere riposto facilmente ovunque tu voglia. Con un peso di soli 15,3 kg, è semplice da trasportare, riaprire e ripartire, rendendo ogni spostamento un gioco da ragazzi.

La guida stabile e fluida è garantita dalle ruote pneumatiche da 10″ con camera d’aria integrata, che assorbono gli urti e migliorano le performance su terreni irregolari. Il pacco batteria, posizionato nella pedana, abbassa il centro di gravità per una maggiore stabilità durante la guida.

Il pannello di controllo digitale a LED offre un’interfaccia intuitiva, mostrando il livello della batteria, la velocità e lo stato della connessione Bluetooth. Con un doppio clic, puoi facilmente cambiare modalità di guida: Eco Mode per viaggi più lunghi, Standard Mode per un equilibrio tra velocità e autonomia, Sport Mode per la massima velocità e Walk Mode.

Approfitta di questa occasione e scopri la libertà e la comodità di viaggiare con il Segway-Ninebot F25E II. Con lo sconto imperdibile del 32% su Amazon, è l’acquisto intelligente che stavi aspettando per rivoluzionare i tuoi spostamenti quotidiani al prezzo speciale di soli 273,19 euro.