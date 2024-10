Sei ancora in tempo per attivare 12 mesi di Disney+ Standard a 89,90€

Tra 10 giorni esatti il prezzo del piano annuale Disney+ Standard passerà a 99,90 euro. Fino al 16 ottobre però c’è la possibilità di attivare lo stesso piano al prezzo di 89,90 euro, risparmiando così il 10%. L’offerta è valida per chi non possiede un abbonamento alla piattaforma streaming statunitense e ha almeno 18 anni.

Il catalogo di Disney+ offre la visione di un’ampia varietà di film e serie tv, spaziando dai classici senza tempo Disney alle serie Marvel, oltre ai film d’animazione della Pixar. Non mancano nemmeno le novità, con nuove aggiunte che si registrano ogni settimana.

12 mesi di Disney+ Standard a 89,90 euro

Nel corso dell’ultima cerimonia degli Emmy Awards, che possono essere definiti come gli Oscar della televisione, la serie tv Shogun disponibile in esclusiva su Disney+ ha raggiunto un nuovo record: 18 riconoscimenti per una sola stagione, tanti da diventare la serie più premiata di sempre.

Un altro contenuto che sta facendo parlare tutto il mondo è Agatha All Along, la nuova serie Marvel spin-off di WandaVision con protagonista il personaggio di Agatha Harkness, interpretato magistralmente dall’attrice statunitense Kathryn Hahn. La stessa Hahn aveva dato il volto al personaggio fantastico dei fumetti statunitensi in occasione della serie WandaVision.

Per quanto riguarda invece le novità del mese, a fine ottobre debutterà Avetrana – Qui non è Hollywood, l’attesa serie sul delitto di Sarah Scazzi. Diretta dal regista Pippo Mezzapesa, la mini-serie è composta da 4 episodi della durata ciascuno di 60 minuti, nei quali verranno mostrati i quattro punti di vista dei diversi protagonisti del noto caso di cronaca nera.

Fino al 16 ottobre è possibile risparmiare il 10% sul piano Disney+ Standard attivandolo al prezzo di 89,90 euro. In seguito, il costo dell’abbonamento annuale sarà di 99,90 euro.