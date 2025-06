Sei già in spiaggia? Non perderti queste quattro serie Apple TV+

Con il sole alto nel cielo e le vacanze finalmente dietro l’angolo, è il momento perfetto per rilassarsi con una nuova serie da guardare sotto l’ombrellone. Apple TV+ lancia la sua imperdibile prova gratuita di 7 giorni, che permette di accedere a un vasto catalogo di contenuti Apple Original (anche offline), senza pubblicità, in 4K HDR e con audio spaziale. E dopo la prova? L’abbonamento costa solo 9,99 euro al mese e si può condividere con fino a 5 persone.

Le serie Apple TV+ da non perdere sotto l’ombrellone

Smoke – Tracce di fuoco (dal 27 giugno 2025)

Una serie intensa ispirata a eventi reali. Segui il detective tormentato e un esperto di incendi dolosi in una caccia mozzafiato a due piromani seriali. Suspense, mistero e adrenalina perfetti per una maratona notturna in riva al mare.

The Buccaneers – Stagione 2 (dal 18 giugno 2025)

Il gruppo di giovani americane ribelli è tornato nella Londra vittoriana. Tra amori, scandali, potere e ribellione, la seconda stagione promette un intreccio ancora più intenso e attuale, tra lusso e lotte personali.

Acapulco – Stagione 4 (dal 23 luglio 2025)

La doppia linea temporale tra gli anni ’80 e oggi torna a intrecciarsi con ironia e cuore. Il giovane Máximo lotta per riportare in auge Las Colinas. Perfetta da vedere tra un tuffo e l’altro.

Fondazione – Stagione 3 (dall’11 luglio 2025)

La saga sci-fi tratta dai capolavori di Isaac Asimov continua con nuovi colpi di scena. Un’epopea galattica da gustare anche sotto l’ombrellone, tra imperi in caduta e il futuro dell’umanità in gioco.

Grazie alla prova gratuita di 7 giorni di Apple TV+, potrai iniziare a guardare subito le serie disponibili nel catalogo. Dopo il periodo di prova, l’abbonamento si rinnova a 9,99 euro e puoi condividerlo fino a cinque persone (ottimo se vuoi ammortizzare i costi). Zero pubblicità, qualità 4K HDR e audio spaziale, che puoi guardare su qualsiasi dispositivo e scaricare per poi vedere offline anche senza Wi-Fi. Insomma: con Apple TV+ hai tutto quello che ti serve per una vacanza in pieno relax. Inizia oggi con la prova gratuita di 7 giorni e lasciati conquistare dalle nuove storie dell’estate.