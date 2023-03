Sei motivi per scegliere VHosting come provider per il tuo sito web

Scegliere il giusto servizio di hosting per il proprio sito web è importante non solo per garantire una maggiore velocità e affidabilità, con un impatto significativo sulle sue prestazioni, ma anche per offrire soluzioni di sicurezza avanzate per proteggere i dati degli utenti. Se sei alla ricerca di un provider italiano che offra servizi di hosting web di alta qualità unito a una serie di funzionalità avanzate (tra cui registrazione domini e servizi di posta elettronica) a prezzi sostenibili, VHosting è ciò che fa al caso tuo.

Grazie alla promozione in corso, se scegli uno dei tre piani di Cloud Hosting disponibili, ottieni subito un dominio gratuito .it oppure .eu. I prezzi partono da 26 euro all’anno per il piano Hosting Low Cost, a 45 euro/anno per Hosting WordPress, fino a 150 euro annui per l’Hosting Professionale Semidedicato.

Sei motivi per cui dovresti scegliere VHosting

Ancora indeciso se affidarti o meno a VHosting? Ecco sei motivi per sceglierlo come provider per il tuo sito web:

Soddisfazione garantita: VHosting offre la garanzia soddisfatti o rimborsati sugli hosting condivisi, così puoi provarli senza preoccupazioni; Hardware sempre aggiornato. La piattaforma testa e aggiorna periodicamente l’hardware dei suoi server così i servizi che usi risultano sempre performanti; DNS ridondanti. VHosting ha predisposto una rete di DNS che ti permette di ricevere connessioni più velocemente, non solo dall’Italia; Sito e posta indipendenti, così i server che ti ospitano sono più stabili e affidabili; Nessun limite nascosto: il provider configura i propri sistemi affinché tu possa sfruttare il piano che hai acquistato al 100% delle sue potenzialità Prezzi trasparenti. Tolti eventuali sconti, il prezzo per il rinnovo dei servizi non cambia rispetto a quello pagato per l’acquisto iniziale.

Scegli l’hosting che fa al caso tuo

VHosting offre un’ampia gamma di pacchetti di hosting, tra cui cloud hosting, server VPS cloud e server dedicati, che consentono agli utenti di scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze. I prezzi partono da 26 euro all’anno per Hosting Low Cost: il piano offre da 4 a 30 GB di spazio SSD NVMe, oltre ad altre funzionalità come caselle e-mail e database illimitati, certificato SSL gratuito, accesso SSH, backup automatico e un dominio gratuito a scelta tra .it e .eu.

