Sei nuovi regali sotto l'albero per gli utenti Windows

Immaginate di poter acquistare un software molto utile scontato ad un prezzo molto conveniente e che poi vi vengano regalati ulteriori cinque software altrettanto utili. A quanto tutto ciò non è soltanto ipotetico, in quanto Stellar ha proprio deciso di farlo con il suo programma dedicato al recupero dei dati. Ma questo non è tutto. Vediamo alcuni dei dettagli più importanti della promozione e cerchiamo anche di capire quali sono i software offerti anche in maniera completamente gratuita.

Recuperare i dati su Windows con Stellar Data Recovery

Il vero protagonista della promozione è indubbiamente Stellar Data Recovery, il quale viene offerto con sconto a soli 39,95 dollari per un periodo di tempo limitato. Ovviamente parliamo sempre di un anno di abbonamento, il quale poi dovrà ovviamente essere rinnovato (qualora si voglia continuare ad utilizzarlo).

Ma cosa offre nello specifico? Il suo ruolo è, come avrete sicuramente capito, quello di recuperare tutti i dati rimossi per qualsiasi motivo. In particolare, risulterà più semplice recuperare i dati da memorie formattate, partizioni perse e molto altro, recuperare dei dati persi dopo crash improvvisi e unbootable system e recupero dati da HDDs, SSDs, 4K, pennette USB e optical media.

Ovviamente risulterà completamente compatibile con la versione 11 di Windows. Sarà compatibile anche con macOS, ma la promozione in questo caso non avrà valore. Inoltre, sarà anche possibile effettuare il download gratuito del software, il quale andrà a scansionare le memorie e mostrerà un'anteprima di tutti i file recuperabili. Per poi completare l'operazione sarà necessario acquistare il programma completo.

Cinque regali in più sotto l'albero

Acquistando quindi il suddetto Data Recovery dalla pagina dedicata, si riceveranno in regalo ulteriori cinque Software dal valore totale di circa 190 dollari.

Questi saranno: Backup Pro, per generare e gestire al meglio i backup del PC, Win Optimizer, per donare al sistema operativo un boost in più in termini di performance, Photo Editor, utile per modificare e condividere i propri scatti preferiti, Password Manager, tool essenziale per la gestione completa delle password di accesso, e AI Photo Tagger, strumento molto comodo per ordinare e categorizzare automaticamente tutte le immagini attraverso il riconoscimento degli elementi da parte dell'intelligenza artificiale.