Sei palle spaziali cadono su una spiaggia in Australia

La scorsa settimana, una piccola località nel Queensland (Australia) con circa 1.400 abitanti è diventata famosa per una strana scoperta. Sulla spiaggia di Forrest Beach sono state trovare sei sfere di metallo, grandi come un pallone da basket. Inizialmente sembrava uno scherzo o una trovata pubblicitaria. La Australian Space Agency ha invece spiegato che si tratta di detriti spaziali.

Serbatoi di propellente per razzi

Non è la prima volta che la “spazzatura” spaziale viene trovata sulla Terra. In teoria dovrebbe bruciare nell’atmosfera, ma gli oggetti caduti sulla spiaggia di Forrest Beach resistono alle temperature estreme. Dopo un sopralluogo e aver creato un’area di sicurezza, i vigili del fuoco hanno stabilito che non c’era nessun rischio per le persone. L’agenzia spaziale australiana ha successivamente esaminato le sei sfere metalliche e pubblicato un post su Facebook per rassicurare gli abitanti.

Gli oggetti recuperati sembrano essere recipienti a pressione provenienti da un vettore di lancio spaziale. L’agenzia ha identificato la probabile provenienza. La posizione e le caratteristiche degli oggetti sono compatibili con i detriti di un razzo straniero rientrato di recente nell’atmosfera dall’orbita.

Le autorità dovranno ora individuare il razzo e il paese di origine. Quest’ultimo rimane il proprietario degli oggetti spaziali e potrebbe chiedere la restituzione (ovviamente deve rimborsare eventuali danni, ma in questo caso non ci sono). Secondo gli esperti del settore, le sei sfere sono contenitori a pressione per il propellente che viene spinto nei motori di un razzo. Sono in lega di titanio, quindi possono sopravvivere alle alte temperature.

La proprietaria di un ristorante nelle vicinanze ha sfruttato l’occasione per un po’ di pubblicità gratuita, visto che è stata contattata da TV e quotidiani.

Queste sfere sono comunemente note come palle spaziali, una chiaro riferimento al famoso film di Mel Brooks. A proposito, il sequel arriverà nei cinema ad aprile 2027 (40 anni dopo il primo film). Dark Helmet è tornato.