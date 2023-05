Sei uno CUOCO con questa friggitrice ad aria 4,5L di MasterChef

Se da tempo stavi valutando l’acquisto di una friggitrice ad aria calda, beh, ho trovato quella che fa al caso tuo. Lo so che passi le tue serata invernali sul divano a guardare MasterChef quindi perché non sentirti un cuoco a tutti gli effetti? Con questo modello ufficiale non avrai mai problemi a sperimentare in cucina.

Porta a casa il tuo gioiellino con uno sconto del 22% su Amazon e non te ne privare. Apri la pagina e aggiungilo al carrello per appena 83,93€. Non hai un minuto da perdere.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Friggitrice ad aria MasterChef: tutto quello che ti serve per completare la cucina

La friggitrice ad aria è un forno piccolo e ventilato e bla bla bla: lo sappiamo, non ce lo ricordare. Però è comoda e sì: una volta che la hai la utilizzi per cucinare praticamente tutto quindi perché privarsene? Utilizzi poco olio e comunque ti togli sfizi come patatine stick e tutto il resto.

Questo modello di MasterChef ha tutto quello che ti serve. Comodissima con il suo cestello da 4,5 litri, ha un display LED digitale e programmi preimpostati per cucinare quello che hai in casa. Primi, secondi, contorni e perché no: anche dolci!

Con 1400W di potenza, temperatura massima di 200°C e un timer da 60° minuti non hai mai problemi a sperimentare. In più il cestello è semplicissimo e comodissimo da pulire per non doverti rimboccare le maniche dopo pranzo e cena.

Una friggitrice ad aria semplice quanto essenziale in cucina, non farne a meno. Collegati immediatamente su Amazon dove puoi acquistare la tua a soli 83,93€ con il ribasso del 22% in corso.

