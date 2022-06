Sei uno studente? Per te 45% di sconto su Adobe Creative Cloud

Adobe Photoshop, Illustrator, ma anche Lightroom: sono software noti a tutti per la loro professionalità e prestazioni eccellenti, specialmente nel settore grafico e fotografico. Se sei uno studente, ci sono buone notizie per te. Potrai infatti usufruire di uno sconto del 45% sulla sottoscrizione di un abbonamento ad Adobe Creative Cloud, la suite che include oltre venti programmi Adobe tra progettazione grafica, editing video, foto, illustrazione e tanto altro.

Adobe Creative Cloud: come ottenere lo sconto

Per qualificarsi per lo sconto studenti, come si legge nei termini della promozione, è necessario avere almeno 13 anni ed essere iscritto presso una delle seguenti tipologie di istituti: università (o istituti universitari accreditati pubblici o privati) che rilasciano diplomi dopo un periodo di almeno due anni di frequenza, scuole primarie o secondarie pubbliche o private che organizzano corsi a tempo pieno e istruzione parentale. Troverai tutte le informazioni su condizioni e prove gratuite direttamente alla pagina ufficiale dell’offerta.

Perché sottoscrivere un abbonamento ad Adobe Creative Cloud anziché al singolo programma? Si tratta, innanzitutto, di una questione economica: la suite include, come abbiamo già anticipato, oltre venti programmi della statunitense al prezzo di 19,83 euro / mese con lo sconto studente. La sola licenza di Adobe Photoshop ne costa, invece, quasi 25: un ottimo risparmio! (Lo sapevi? Adobe ha da poco annunciato Photoshop diventerà gratuito: ne abbiamo parlato qui).

Photoshop è infatti uno dei programmi inclusi nella suite di Adobe Creative Cloud. Troviamo, inoltre, Adobe Acrobat per leggere e modificare file PDF – immancabili nella vita di uno studente – e sono presenti anche programmi per video editing come Premiere Pro e After Effects, utilissimi per preparare presentazioni video. Tra i più classici, infine, impossibile non nominare Adobe Illustrator e InDesign.

Approfitta della promozione studenti per sottoscrivere un abbonamento scontato ad Adobe Creative Cloud: a questo link potrai visualizzare le condizioni dell’offerta e tutto ciò che è incluso nel prezzo di 19,83 euro al mese.

