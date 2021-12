SelfyConto Mediolanum: opera su 24 mercati mondiali!

Il SelfyConto Mediolanum è un servizio lanciato dal gruppo milanese che permette di operare in maniera agevole su 24 tipi diversi di mercati mondiali.

Ecco subito alcuni tra i vantaggi offerti:

Canone di tenuta conto zero fino ai 30 anni

Canone di tenuta conto gratis il primo anno, per tutti

Entri online e fai tutto in totale autonomia

Carta di debito gratuita e prelievi ATM in area Euro a costo zero

Scopriamo altri vantaggi del SelfyConto Medionalum.

SelfyConto Medionalum conviene?

Nel primo anno Con SelfyConto il canone di tenuta conto è gratis. Dal secondo anno il canone è di 3,75 euro al mese. Inoltre, è azzerabile in via promozionale fino al 31/12/2022.

Buone notizie invece se sei under 30: il canone è ZERO fino al compimento dei 30 anni!

La Carta di debito assume invece il nome di Mediolanum Card, la quale si allinea alla ecosostenibilità molto in voga, essendo ecologica, realizzata com'è in PLA oltre l'80%. E' fatta con Unico Colore, anche nei bordi. Nuova banda magnetica più resistente all’usura e al rischio di smagnetizzazione. Quindi adatta anche per i più sbadati.

La carta è personalizzabile: è possibile scegliere il colore preferito, il circuito di pagamento (Visa o MasterCard, cosa molto rara dato che in genere esso viene imposto) e anche una propria foto.

SelfyConto Mediolanum app: come funziona

Ecco cosa è possibile fare con SelfyConto, il quale è molto più di un semplice conto online. E' possibile avere tutti i servizi di una Banca digitale. E si svolge ogni operazione in totale autonomia.

Molto funzionale è la app, che consente di poter svolgere velocemente e ovunque ci si trovi, tutte le operazioni legate al proprio conto. Come:

Operazioni bancarie quotidiane: Con SelfyConto le operazioni bancarie sono facili e veloci. Con l’App Mediolanum è possibile disporre di pagamenti, effettuare bonifici istantanei, pagare F24 e bollettini con una foto, ecc. Gestione fondi online: Con SelfyConto la gestione dei propri fondi comuni di investimento online non è mai stata così facile! Basca scaricare l’App Mediolanum per poter operare e controllare l’andamento delle proprie movimentazioni. Trading online: SelfyConto dà la possibilità di accedere e operare in tempo reale su 24 mercati mondiali. Azioni, Warrat, ETF, fondi aperti e titoli di stato, con la massima profondità ed immediatezza, per non perdere nessuna occasione offerta dal mercato. Il mio bilancio: Con SelfyConto basta un’unica App per avere a portata di mano tutti i propri conti e le proprie carte prepagate con IBAN (accessibili online), anche quelle di altre banche.

Scopri di più su SelfyConto Mediolanum!