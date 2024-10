Selfy: il conto a canone zero che ti regala il 5% sulle tue somme

Con SelfyConto, del gruppo Banca Mediolanum, puoi avere un conto corrente online semplice, facile da usare e con numerosi vantaggi. Gestibile direttamente dall’app Mediolanum, ti permette di accedere ai principali servizi bancari dallo smartphone. Aprendolo adesso puoi avere subito grossi vantaggi, come il canone di tenuta gratuito e una carta di debito.

SelfyConto: zero spese e grossi interessi sulle tue somme

Il SelfyConto funziona in modo molto semplice: il primo anno il canone di tenuta conto è gratuito e, se hai meno di 30 anni, non paghi nulla fino al compimento dei trent’anni. È a zero anche la carta di debito, se apri il conto entro il prossimo 31 marzo.

Con la carta di debito puoi sfruttare prelievi in area Euro gratuiti, senza limiti di operazioni, quindi puoi gestire il tuo contante senza preoccuparti di commissioni. Tramite l’app, inoltre, effettui gratuitamente le principali operazioni bancarie: addebiti per le utenze, pagamenti F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche. I bonifici SEPA online sono gratuiti fino al 31 dicembre.

Infine, c’è il grande vantaggio con cui puoi beneficiare di un 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi se accrediti il tuo stipendio. Da non sottovalutare il fatto che sei libero di svincolare le tue somme quando vuoi senza perdere l’interesse maturato.

SelfyConto è il modo migliore e più semplice per gestire le tue finanze ottenendo anche guadagni tangibili. Aprilo adesso online.