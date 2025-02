SelfyConto: 4% sulle somme vincolate a 6 mesi e conto a zero spese

SelfyConto di Banca Mediolanum è un conto corrente online pensato per mettere insieme convenienza, rendimenti interessanti e una gestione interamente digitale. L’apertura è semplice e puoi farla direttamente online senza recarti in filiale e puoi scoprire subito una serie di interessanti vantaggi.

SelfyConto: non solo conviene, ma fa fruttare i tuoi risparmi

Il canone di SelfyConto è gratuito per tutti per il primo anno, mentre se hai meno di 30 anni lo mantieni azzerato fino al compimento del trentesimo anno. La carta di debito fisica è inclusa e gratuita per il primo anno se apri il conto entro il 30 giugno 2025: a costo zero sono anche i bonifici SEPA ordinari e istantanei, sempre per i primi 12 mesi, o fino al 31 dicembre 2027 se hai meno di 30 anni o accrediti lo stipendio.

Tra le altre cose, ecco anche i prelievi di contante gratuiti e illimitati in tutta l’area Euro e, appunto, la già accennata possibilità di vincolare somme a sei mesi con un rendimento del 4% annuo lordo. E qui c’è un ulteriore vantaggio, perché se scegli di di svincolare in anticipo non perdi gli interessi già maturati.

Continuando, con SelfyConto hai anche operazioni bancarie di base gratuite, inclusi addebiti per il pagamento delle utenze, F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche e, grazie all’app Mediolanum, puoi controllare il saldo, fare bonifici, gestire le operazioni e monitorare i tuoi risparmi in qualsiasi momento, direttamente dallo smartphone.

Zero spese fisse, operazioni gratuite e un rendimento interessante sono gli ingredienti principali di SelfyConto: aprilo adesso online.